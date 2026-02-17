בגלל סכסוך: בן 32 שניסה להצית קטין - מואשם בניסיון רצח

זה היה יכול להסתיים באסון כבד, ניסיון רצח של נער בן 12 בלבד בגלל סכסוך סתמי בבית הכנסת השכונתי בירושלים, כאשר במהלך נסיעה באוטובוס, אחד המעורבים החליט לנסות ולהצית את הנער. הערב (שלישי) ב"מהדורה המרכזית" כתבנו שלומי הלר הביא את הפרטים על המזימה הזו שסוכלה במזל רב.

המזימה הרצחנית והמזעזעת של הנאשם יעקב ישראל ברקוביץ, תושב ירושלים בן 32, היתה מתוכננת וסדורה, זאת בעקבות כעסו על אביו של הקטין שפנה אליו לפני מספר חודשים ושאל אותו מדוע הוא מציק לילדים בבית הכנסת.

בהתחלה עוד ניסה אב הקטין לפייס את הנאשם והזמין אותו לחגיגות בר המצווה של בנו אבל הנאשם ששמר טינה, תקף וסטר לו ויממה לאחר מכן קיבל החלטה: להצית את האב או את בנו.

ברקוביץ הצטייד לילה קודם בבקבוק בנזין לשם הצתת הקטין, לאחר מכן הגיע לבית הכנסת ותר אחר המתלוננים, אחד מהמתפללים הבחין בבקבוק בידיו וסבר כי הנאשם מחזיק בבקבוק מיץ ועדכן את האב על כך.

יום למחרת הוא התייצב בשעת בוקר מוקדמת ליד ביתו של הקטין, שם הבחין בילדים עולים על אוטובוס שמגיע לבית ספרם בביתר עילית. הוא עלה על אופניו ורכב במהירות לתחנת אוטובוס בקניון מלחה, השיג את האוטובוס ועלה עליו. אחרי כמה דקות של נסיעה, קם ברקוביץ ממקומו והתקדם לעברו של הקטין, שלא הבחין בנעשה. אז, שפך עליו את החומר וניסה להצית את הילד אך לא הצליח.

באוטובוס התחוללה המולה רבה, בעוד הקורבן עצמו זועק לעזרה ונאבק בנאשם, אחד הנוסעים שאל בקול "מה קרה? מי מדליק?", והנאשם ענה: "אבא שלו הדליק אותי אז אני אדליק אותו".

בתום חקירה מאומצת של חוקרי תחנת עציון שכללה איסוף תיעודים ממצלמות אבטחה הנאשם נעצר והועמד לדין בגין ניסיון רצח.