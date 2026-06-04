חשיפה: חשד להונאת הטוטו בסך מיליארד שקל - כך עבדה השיטה | אבישי גרינצייג

מבקר המדינה מתניהו אנגלמן העביר ליועצת המשפטית לממשלה חשדות לפלילים שעלו במסגרת ביקורת המתנהלת על הטוטו, הגוף האחראי על הימורי הספורט בישראל, כך פרסם הערב (חמישי) פרשננו לענייני משפט אבישי גרינצייג. לפי הממצאים, נבדק חשד לניצול שיטתי של מנגנון ביטול ההימורים לצורך השפעה על יחסי הזכייה, בהיקף מצטבר של כ-920 מיליון שקל בחמש השנים האחרונות.

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על פי התקנות, מהמר רשאי לבטל טופס הימור בתוך 30 דקות ממועד שליחתו. בעוד שבפלטפורמת הווינר המקוונת שיעור הביטולים עומד על שברי אחוזים בלבד, בתחנות הפיזיות הממוצע עומד על כ-10%. בחלק מהתחנות נמצאו נתונים חריגים במיוחד, כאשר באחת מהן הגיע שיעור הביטולים לכ-87% מהטפסים שנשלחו.

במשרד מבקר המדינה חושדים כי מנגנון הביטול נוצל כדי להשפיע על יחסי ההימור. לפי החשד, מהמרים או גורמים שפעלו מטעמם הזינו הימורים בהיקפים גדולים על תוצאה מסוימת, פעולה שגרמה לשינוי יחס הזכייה במערכת. לאחר שהיחס השתנה, ההימורים בוטלו בתוך חלון הזמן המותר, ובמקביל הוזנו הימורים על התוצאה הנגדית בתנאים משופרים. גורמים המעורים בבדיקה משווים את השיטה להרצת מניות בשוק ההון, שנועדה להשפיע באופן מלאכותי על המחיר.

לפי הביקורת, היקף ביטולי ההימורים בתחנות שבהן שיעור הביטולים עלה על 10% הסתכם בכ-920 מיליון שקל במהלך חמש השנים האחרונות. עם זאת, לא כל סכום הביטולים מוגדר כהונאה, והבדיקה עוסקת בשאלה איזה חלק ממנו קשור לפעילות החשודה.

בנוסף, עלה חשד מבוסס בנוגע לשש תחנות טוטו שבהן, לכאורה, פעלו זכיינים מאחורי גבם של הטוטו והלקוחות. לפי החשד, טפסים שנרכשו על ידי לקוחות בוטלו ללא ידיעתם. במקרה שבו ההימור הפסיד, הזכיין שמר לעצמו את הכסף. במקרה שבו ההימור זכה, שילם הזכיין את סכום הזכייה מכיסו. בעקבות הממצאים ביטל הטוטו את הזיכיון של שש התחנות שבהן נמצאו חריגות משמעותיות.

עוד עולה כי הטוטו עצמו התריע בעבר בפני גורמי הממשלה על האפשרות לניצול מנגנון הביטול, ואף ביקש לשנות את התקנות המאפשרות ביטול הימור בתוך 30 דקות. הבקשה נדחתה, בין היתר בנימוק של הגנה על זכויות הצרכנים.

מהטוטו נמסר: "על פי חוק לקוחות הטוטו רשאיים לבטל הימורים. הסכום המוצג לכאורה כהונאה מופרך לחלוטין שכן הוא כולל את סך כל ביטולי ההימורים בתחנות בשנים האחרונות, ורוב רובן המוחלט נעשה כדין ועל פי החוק. הנושא מוכר למועצה, מטופל ומבוקר על ידה. במקרה של תחנה אחת בלבד התעורר חשד להונאה והוגשה נגדה תלונה במשטרה".

ממשרד מבקר המדינה נמסר: "איננו מתייחסים להעברות של מקרים כאלו ואחרים לייעוץ המשפטי לממשלה".