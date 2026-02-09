הכה ובעט בבת זוגו: מתמודד "משחקי השף" מואשם בתקיפה | תיעוד

כתב אישום חמור הוגש נגד מתמודד "משחקי השף" לשעבר, בגין אלימות מתמשכת נגד בת זוגו, כך דיווחה הערב (שני) ראש דסק הפלילים לי עייש ב"מהדורה המרכזית".

בתיעוד הקשה, נראה השף תמיר עורקבי רודף אחרי המתלוננת שנמלטת מפניו לעבר עמדת שמירה, מתנפל ומכה אותה פעמים רבות, מפיל אותה לרצפה, ואף נוהג בפראות בזמן שרישיונו בפסילה.

מהפרטים עולה כי בשיא האירועים, התפתח בין השניים עימות על רקע חשדו של עורקבי שבת זוגו בוגדת בו. המתלוננת נמלטה מפניו מחשש לחייה אך עורקבי רדף אחריה זמן ממושך ברכבו. בשלב מסוים היא הגיעה לעמדת שמירה וביקשה סיוע בטענה שהוא רוצה להרוג אותה.

עורקבי הגיע למקום ופרק מהרכב לעברה, תוך שהוא מאיים גם על סיירי הביטחון בנשק. בהמשך התנפל על בת זוגו באגרופים ובבעיטות והטיח אותה לקרקע. לאחר מכן ניסה להימלט מהמקום ברכבו תוך שהוא נוהג בפראות ומסכן נהגים מסביב.

המתלוננת טענה בעדותה: "פחדתי לחיי, ניסיתי להימלט ממנו שוב ושוב". מנגד, עורקבי מכחיש את הטענות: "הייתי בהתקף חרדה ואני מצטער". לגבי הנהיגה בשלילה אמר שנלחץ ולכן ברח מהשוטרים.