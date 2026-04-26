"כנופיית פיתוי": 8 נאשמים בחטיפה וסחיטה של אנשי עסקים בדרום

כתב אישום הוגש היום (ראשון) נגד שמונה נאשמים, בהם שתי נשים, שפעלו יחדיו במטרה לחטוף ולסחוט אנשי עסקים בדרום.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

מפרטי החקירה עולה כי חברי הכנופייה פעלו במהלך חודש מרץ, במסגרת קשר עברייני מתוכנן, שבמרכזו שיטה של "כנופיית פיתוי". הנשים יצרו קשר עם הקורבנות תוך הצגת מצגי שווא והזמינו אותם למפגשים, במטרה להביאם למקומות מבודדים - שם חיכו להם יתר חברי הכנופייה לצורך חטיפה וסחיטה באיומים.

התוכנית העבריינית, שנוהלה בחלקה על ידי איברהים אלענאמי המרצה עונש מאסר עולם ועל ידי מוחמד אלעביד, יצאה לפועל במספר מקרים.

באחד המקרים המרכזיים בפרשה, הצליחו חברי הכנופייה להוציא לפועל את תוכניתם האלימה לאחר שספא אבו רקייק, שגויסה למשימה, פיתתה איש עסקים להגיע למפגש לילי מבודד. עם הגעתו של הקורבן למקום, הנאשמים משכו אותו בכוח מרכבו והחלו לתקוף אותו נמרצות. במהלך האירוע ביצע אחד הנאשמים ירי באוויר מנשק חם ואיים על הקורבן: "אני הורג אותך אם אתה לא מביא את הכסף". הנאשמים הצמידו אקדח לראשו של איש העסקים ואיימו על חייו באמצעות גרזן שהוצמד לרגלו, תוך שהם דורשים ממנו תשלום של שני מיליון שקלים תמורת שחרורו.

תחת לחץ האיומים והמכות, אולץ הקורבן ליצור קשר עם בנו ולבקש ממנו להעביר את סכום הכסף לזירה, תוך שהוא מונחה להציג בפני משפחתו מצג שווא כאילו הכסף נועד לצורך רכישת עסק. עם זאת, במהלך ההמתנה התעורר חשדם של הנאשמים כי מיקומם נחשף לכוחות המשטרה. בעקבות כך, הם נטלו מהקורבן את מכשיר הטלפון שלו וסכום של אלף שקלים במזומן, ונמלטו מהמקום. מחקירת המשטרה עולה כי לאירוע חמור זה קדמו ניסיונות דומים מצד חברי הכנופייה לחטוף אנשי עסקים אחרים באותה שיטה, אך אלו סוכלו בשלבים שונים.

בבקשת המעצר עד תום ההליכים שהוגשו במקביל ציין עו"ד סולימאן, כי מסוכנת של הנאשמים אינה נובעת רק ממעשי החטיפה, אלא מהתכנון המוקדם ומוקפד. הנאשמים צדו את הקורבנות שלהם תוך שימוש בנערות פיתוי. עוד ציין כי מי שמתכנן בקפידה "מלכודת דבש" מתוחכמת מצטייד בנשק חם ויוצא למבצע של חטיפה וסחיטה כאל מבצע צבאי, אינו יכול לטעון למעידה חד פעמית.