מזכיר ההגנה של ארצות הברית, פיט הגסת', קיים היום (שני) מסיבת עיתונאים והתייחס למלחמה שמנהלות ארצות הברית וישראל באיראן, ואמר כי "זו לא מלחמה לשינוי המשטר - אבל המשטר בהחלט משתנה".

"במשך 47 שנים ניהל המשטר האסלאמי בטהרן מלחמה אכזרית חד צדדית נגד אמריקה", אמר הגסת', "הם פוצצו רכבים בביירות, תקפו את הספינות שלנו, הם פוצצו רכבים בעיראק. הכל ממומן על ידי כוח קודס האיראני".

"אנחנו לא התחלנו את המלחמה הזו - אבל תחת הנשיא טראמפ אנחנו מסיימים אותה", אמר, "המשטר השתנה והעולם יותר טוב. היום מתוך ייאוש, המשטר האיראני הסיר את המסיכה". הגסת׳ פנה למשטר האיראני: "אם תהרגו אמריקנים, אנחנו נצוד אתכם מבלי להסס ונהרוג אתכם".

פיקוד המרכז האמריקני

"המשימות של ארצות הברית באיראן הן השמדת הטילים, חיל הים, ומניעה מטהרן מלהחזיק בנשק גרעיני. הנשיא טראמפ הבהיר לעם האיראני - עכשיו זה הזמן שלכם". הגסת׳ התייחס לסיומה של המלחמה: "נסיים את זה תחת פקודתו של הנשיא טראמפ - ולא אף אחד אחר".

"הדור שלי, של יוצאי הצבא האמריקני, סוחבים את השמות של אחינו שלא חזרו הביתה", אמר, "זו לא מלחמת עיראק - זו לא מלחמת נצח" והדגיש כי המבצע "ייגבה אבדות".