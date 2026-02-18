חודש הרמדאן מתחיל: המשטרה תגביל כניסת מתפללים להר הבית

בתום הערכת מצב ביטחונית, הדרג המדיני קיבל היום (רביעי) את המלצת גופי הביטחון שגובשה בשבוע שעבר למתווה כניסת מתפללים פלסטינים להר הבית לרגל חודש הרמדאן, זאת במטרה לאפשר חופש פולחן ודת לציבור בכפוף לשמירה על היציבות הביטחונית.

בדומה לשנה שעברה, במסגרת המתווה יכנסו 10,000 מתפללים פלסטינים להר הבית לתפילות יום השישי בכל שבוע לאורך חודש הרמדאן, בכפוף לקבלת היתר יומי ייעודי מראש. כניסת גברים תתאפשר מגיל 55, נשים מגיל 50 וילדים עד גיל 12 בליווי מבוגר מקרבה ראשונה. משמעות הדבר - צעירים לא יורשו להיכנס להר הבית.

כלל ההיתרים מותנים בקבלת אישור ביטחוני מקדים על ידי גופי הביטחון הרלוונטיים. כמו כן, התושבים שיוצאים לתפילות בהר הבית יחויבו לבצע תיעוד דיגיטלי במעברים עם חזרתם לשטחי יהודה ושומרון בתום יום התפילות.

כחלק מהיערכות כוחות הביטחון, בצה"ל יתגברו כוחות במספר יחידות, בדגש על קו התפר, אזור יהודה ושומרון והבקעה, וכן על הגברת פעילות נגד הסתה ברחבי השטח.