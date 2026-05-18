צה"ל באזהרה חריגה: לא נוכל להגן על כל היישובים החדשים ביו"ש

ברקע החלטת הקבינט לאשר כ-40 יישובים חדשים ברחבי יהודה ושומרון, כתבנו הצבאי ינון שלום יתח חשף הערב (שני) כי גורמי המקצוע בצבא התריעו בפני בכירים בהתיישבות ובדרג המדיני שלא יצליחו להגן על מספר יישובים עתידיים בפרק זמן סביר. כלומר, במקרה של התקפת טרור על היישוב מאחד הכפרים הסמוכים - יידרש פרק זמן בלתי סביר להגעה למקום.

על פי מספר מקורות שמעורים בפרטים, גורמי הצבא אף ביקשו מההתיישבות לרדת מהקרקע בשל הצידוק הביטחוני, ופרט למקרים בודדים (שטרם אושרו בקבינט) - ביו"ש סירבו לקריאת הצבא.

נזכיר, הרמטכ"ל ביקש בישיבת הקבינט בה אושרה ההחלטה לדרג את העלייה לקרקע כדי לאפשר בניית אבטחה מתאימה. בקשתו נדחתה. מטעמי ביטחון לא נפרט על היישובים שעלו בדיונים.

דובר צה"ל מסר בתגובה: "צה"ל פועל בהתאם להנחיות הדרג המדיני ועל פי הערכת המצב המבצעית. לא נתייחס על אודות הנאמר בדיונים סגורים".