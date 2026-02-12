היו חשופים לידיעות מודיעיניות - והימרו עליהן ב"פולימרקט": אזרח ואנשי מילואים יואשמו

מספר חשודים, ביניהם אזרח ואנשי מילואים, נעצרו בחשד שניהלו הימורים באתר "פולימרקט" הנוגע להתרחשותם של מבצעיים צבאיים, כך התיר היום (חמישי) בית המשפט לפרסם. ההימורים התבססו על ידיעות מסווגות שאליהן היו חשופים אנשי המילואים מכוח תפקידם בצבא.

בתום חקירה במלמ"ב ובשב"כ, לאחר שגובשה תשתית ראייתית נגד החשודים, החליטה הפרקליטות על העמדתם לדין פלילי בעבירות ביטחוניות חמורות, עבירות שוחד ושיבוש מהלכי משפט.

--

כזכור, בימים אלה מתנהלת פרשה ביטחונית נוספת - של הברחות לרצועת עזה, ובה מעורב בצלאל זיני, אחיו של ראש השב"כ דוד זיני. כתב אישום הוגש נגדו לפני מספר ימים בגין אחד הסעיפים החמורים בספר החוקים: סיוע לאויב בעת מלחמה - כך פרסם בשבוע שעבר פרשננו לענייני משפט אבישי גרינצייג.

בנוסף, באירוע נפרד לפני כארבעה חודשים סוכלה הברחה משמעותית במעבר כרם שלום. משאית אפר, ובתוכה טלפונים סלולריים, מצברים וכמות גדולה של סיגריות נתפסה במקום. על פי החשד, מטרת ההברחה לסייע להתעצמות שלטון חמאס.