הותר לפרסום: סמל אביעד אלחנן וולנסקי, בן 21 מירושלים, נפל בקרב בדרום לבנון

סמל אביעד אלחנן וולנסקי, בן 21 מירושלים, לוחם בגדוד 77, עוצבת 'סער מגולן' (7), נפל היום (חמישי) בקרב בדרום לבנון.

מתחקיר האירוע עולה כי שני טילי נ"ט שוגרו מצפון לנהר הליטני לעבר כוח טנקים מגדוד 77 שפעל בדרום לבנון במסגרת אוגדה 36. אחד הטילים יורט על ידי מערכת "מעיל רוח", והשני פגע בלוחמים - סמל אביעד אלחנן וולנסקי נהרג ושני קצינים נפצעו קל ושני לוחמים נפצעו ופונו לבתי חולים.

במקביל, האוגדה הקפיצה מטרות לחיל האוויר ולארטילריה כדי לנסות לאתר ולנטרל את חוליית הירי. כעת נבדק אם החולייה חוסלה.