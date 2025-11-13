אחרי החלטת בג"ץ: הממשלה תדון ביום ראשון בהקמת ועדת חקירה ממלכתית ל-7.10

הממשלה תדון ביום ראשון הקרוב בהקמת ועדת חקירה למחדלי השבעה באוקטובר, כך נודע היום (חמישי) ל-i24NEWS. זאת בתגובה להחלטת בג"ץ שמחייבת את הממשלה לתת תשובה בנושא.

מועצת אוקטובר הפועלת להקמת ועדת חקירה ממלכתית, פרסמה בתגובה "אזהרה דחופה": "נתניהו לא עוצר באדום. בזמן שחמאס משקם את כוחו בעזה, הוא מנסה לקבור את האמת ולמנוע חקירה עצמאית של מחדלי השבעה באוקטובר. אנחנו נמצאים בנקודת חירום. במקום להקים ועדת חקירה ממלכתית ולתקן את הכשלים והמחדלים, נתניהו מנסה להקים ועדת טיוח פוליטית. אנו קוראים לציבור להצטרף להפגנה של משפחות מועצת אוקטובר במוצאי שבת הקרובה, 15 בנובמבר, בכיכר הבימה בתל-אביב. בואו עם שלט ומעיל, המטריה עלינו. לא ניתן לקבור את האמת".

נזכיר ביום שני האחרון נתניהו נתן "אור ירוק" לקידום ועדת חקירה חלופית לטבח כבר בחודש הקרוב: לאחר חשיפת i24NEWS ביום ראשון, אודות הפגישה הסודית של ראש הממשלה בנוגע להקמת ועדת חקירה אלטרנטיבית - הנושא הגיע גם לכנסת.