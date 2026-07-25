רמז לבאות: מה עומד מאחורי דחיית "מתקפת הענק" של ארה"ב נגד איראן?

בישראל נערכו בסוף השבוע האחרון למתקפה אמריקנית עצימה - שבסוף לא הגיעה. מתקפה כזו הייתה גוררת גם את ישראל למערכה, אך הנשיא טראמפ החליט להמתין עם המהלך הזה, כאשר לראשונה מזה כמעט שבועיים, ארה"ב לא תקפה הלילה (בין שישי לשבת) באיראן כלל.

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ההערכה בישראל, על סמך שיחות עם האמריקנים, היא כי ההפוגה אמש הינה בבחינת עיכוב זמני בלבד. על פי גורמים המעורים בפרטים, מדובר בהפוגה לצורך התארגנות לקראת המהלכים הבאים.

בתוך כך, אמש דיווחנו כי ירושלים ווושינגטון רואות עין בעין באשר למטרות הבאות במערכה מול איראן. גורם המעורה בשיחות אומר ל-i24NEWS כי ישנו "סיכוי טוב לשינוי משמעותי במזרח התיכון".

אז לא מעט נמצא על הכף והציפיה בישראל היא שהעיקר עוד לפנינו, אך ייתכן שנצטרך לחכות עוד קצת עד שגם ישראל תצטרף למערכה הזו.