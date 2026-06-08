אזעקות הופעלו באילת ובגליל המערבי בשל חשש לחדירת כטב"ם | עדכונים שוטפים

על פי דובר צה"ל, הכטב"ם באילת שיורט בהצלחה - שוגר על ידי החות'ים בתימן • מוקדם יותר הופעלו אזעקות במטולה ומשגב עם בעקבות חשש לחדירת כטב"ם - שהתבררו כשווא

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יירוט כטב"ם באילת, 09.06.26
יירוט כטב"ם באילת, 09.06.26שימוש לפי סעיף 27א'

למרות ההצהרות על נצירת האש: אזעקות הופעלו הלילה (בין שני לשלישי) בגליל המערבי ובאילת בשל חשש לחדירת כטב"ם. הכטב"ם באילת יורט בהצלחה וללא נפגעים. מוקדם יותר הופעלו אזעקות במטולה ומשגב עם בשל חשש לחדירת כטב"ם - שהתבררו כשווא.

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צה"ל: הכטב"ם ששוגר לגליל המערבי יורט בהצלחה, אין נפגעים

הכטב"ם באילת שוגר מתימן, ויורט בהצלחה וללא נפגעים (טל סבג, לי עייש)

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יירוט כטב''ם באילת, הלילהשימוש לפי סעיף 27א'

ניתן לצאת מהמרחבים המוגנים בגליל המערבי ובאילת

אזעקות הופעלו בשומרה ואבן מנחם שבגליל המערבי בשל חשש לחדירת כטב"ם, במקביל הופעלו אזעקות גם באילת

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