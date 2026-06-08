אזעקות הופעלו באילת ובגליל המערבי בשל חשש לחדירת כטב"ם | עדכונים שוטפים
על פי דובר צה"ל, הכטב"ם באילת שיורט בהצלחה - שוגר על ידי החות'ים בתימן • מוקדם יותר הופעלו אזעקות במטולה ומשגב עם בעקבות חשש לחדירת כטב"ם - שהתבררו כשווא
למרות ההצהרות על נצירת האש: אזעקות הופעלו הלילה (בין שני לשלישי) בגליל המערבי ובאילת בשל חשש לחדירת כטב"ם. הכטב"ם באילת יורט בהצלחה וללא נפגעים. מוקדם יותר הופעלו אזעקות במטולה ומשגב עם בשל חשש לחדירת כטב"ם - שהתבררו כשווא.
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צה"ל: הכטב"ם ששוגר לגליל המערבי יורט בהצלחה, אין נפגעים
הכטב"ם באילת שוגר מתימן, ויורט בהצלחה וללא נפגעים (טל סבג, לי עייש)
ניתן לצאת מהמרחבים המוגנים בגליל המערבי ובאילת
אזעקות הופעלו בשומרה ואבן מנחם שבגליל המערבי בשל חשש לחדירת כטב"ם, במקביל הופעלו אזעקות גם באילת