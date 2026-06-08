למרות ההצהרות על נצירת האש: אזעקות הופעלו הלילה (בין שני לשלישי) בגליל המערבי ובאילת בשל חשש לחדירת כטב"ם. הכטב"ם באילת יורט בהצלחה וללא נפגעים. מוקדם יותר הופעלו אזעקות במטולה ומשגב עם בשל חשש לחדירת כטב"ם - שהתבררו כשווא.

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