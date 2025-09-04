תושב י-ם נעצר - תועד מתגאה: "יורק ודוחף אצבעות לגלידה"

מומלצים -

המשטרה עצרה היום (חמישי) תושב מזרח ירושלים בשנות ה־20 לחייו, לאחר שתועד מתראיין בסרטון שהופץ ברשתות החברתיות וטען כי הוא עובד במפעל לגלידה ישראלית, תוך שהוא מתאר כי הוא "דוחף אצבעות ויורק לתוכה".

מיד עם הפצת הסרטון פתחה היחידה המרכזית (ימ"ר) במחוז ירושלים בחקירה, ובמהלך השבוע האחרון פעלו בלשים לאיתור החשוד. היום, כאמור, הוא נעצר והועבר לחקירה. צפו בתיעוד ממעצרו:

דוברות המשטרה

מחקירה ראשונית עלה כי החשוד אמר בין היתר: "אנחנו יורקים להם בתוך הגלידה, דוחפים אצבעות והיהודים אוכלים את זה". במשטרה בודקים האם מדובר בהסתה ממניע גזעני.

במשטרה הדגישו כי יפעלו בנחישות נגד כל מי שיסית לאלימות או יתבטא באופן המסכן את שלום הציבור: "נפעיל את כל הכלים והאמצעים לאיתורו, מעצרו והבאתו לדין".