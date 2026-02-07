עזה בנקודת הכרעה: הקרב על מעבר רפיח - והמשך תקיפות צה"ל

מעבר רפיח פתוח כבר מזה שבוע, ובממשל טראמפ מעוניינים להתקדם לשלב השני של הפסקת האש עם כינוס מועצת השלום בבית הלבן בעוד שבועיים. למרות זאת, ההפרות של חמאס ברצועת עזה לא נפסקות, והשבוע הן הגיעו לשיא עם פציעתו של קצין מילואים באורח קשה בתחומי הקו הצהוב. בתגובה, צה"ל חיסל מספר מחבלים בכירים בארגוני הטרור בעזה, בהם מפקד החטיבה הצפונית של הגי'האד האיסלאמי ברצועה, ומפקד פלוגה בכוחות הנוח'בה שהוביל את הפשיטה על קיבוץ ניר עוז ב-7 באוקטובר.

גם מן הצד השני של גדר המערכת לא רגועה, והשבוע נרשמו מספר פריצות של ישראלים לשטח הרצועה, בקריאה לחידוש ההתיישבות בעזה. ביום חמישי חצו את הגדר מאות פעילי ימין מתנועת "נחלה" בהובלת דניאלה וייס, ויממה לאחר מכן הגיעו כמה פעילי שמאל למרחב הגדר בקריאה להסרת המצור על עזה.

וכאילו זה לא מספיק, גם בגזרה הימית מתעוררות הרוחות, כאשר ביוהנסבורג שבדרום אפריקה הוכרז על קיום משט נוסף לרצועת עזה המתוכנן לחודש הבא. המשט צפוי לכלול כמאה ספינות ומאות אנשי רפואה. בצה"ל כבר נערכים לסיכול הפרובוקציה.