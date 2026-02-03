פרסום ראשון: גוף הצלה רשמי חדש במדינת ישראל
השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר חתם על המסמך, שיאפשר ליחידת יט"ר לתת מענה בזמן אמת ללא צורך באישורים חריגים • בנוסף, הם יהיו זכאים תזכה להטבות ולסמכויות של גוף הצלה רשמי
פרסום ראשון: גוף הצלה רשמי חדש הוכר במדינת ישראל, זאת לאחר שנים במהלכן הדבר לא קרה. ראש דסק הפלילים לי עייש וכתבנו הצבאי ינון שלום יתח דיווחו הערב (שלישי) ב"מהדורה המרכזית" עם מירי מיכאלי כי השר לביטחון לאומי חתם היום על מסמך הכרה רשמי ביחידת יט"ר כגוף הצלה.
היחידה, שפרוסה כיום ב-14 חטיבות ברחבי הארץ, פועלת על גבי טרקטורונים ומתמחה בנהיגה בשטח מורכב ובפעילות מבצעית לאיתור שוהים בלתי חוקיים ואמצעי לחימה. בתקופה האחרונה היא פועלת גם בגבולות המדינה, בין היתר בסיכול הברחות.
