מכשיר צבאי מסווג של צה"ל אותר בידי תושבים בדרום סוריה

תושבים בכפר עבאדין באזור החיץ בדרום סוריה איתרו מכשיר צבאי מסווג מסוג אול"ר (שמשמש כמפה דיגיטלית) זאת אחרי פעילות של צה"ל במרחב. באוגדה 210 ניסו להוציא לפועל פעילות להשיב אותו בטרם הסורים מצאו את המכשיר אותו איבד אחד החיילים - אך התושבים הקדימו אותם.

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כך או כך, החייל שאיבד את המכשיר המסווג יעלה למשפט וצפוי לקבל מספר ימי ריתוק ומת"ש. בשלב זה, לא ברור אם נגרם נזק מודיעיני כתוצאה מהחשיפה של הטלפון המיוחד זאת לאחר שאותו מכשיר מוגן בסיסמה ואין לו חיבור למערכות רגישות.

בתוך כך, אמש פרסם הכתב הדיפלומטי עמיחי שטיין כי הממשל האמריקני סבור כי הסיכויים לקדם נורמליזציה בין ישראל לסוריה לפני הבחירות הקרובות בישראל הם "קלושים מאוד", כך אמר מקור המעורה בנושא ל-i24NEWS. לדברי המקור, הדרישה המרכזית של ממשלת סוריה היא שישראל תבצע נסיגה כלשהי מאזור החיץ שאליו נכנסה לאחר קריסת משטרו של בשאר אל-אסד. גורמים אמריקניים מעריכים כי דרישה זו תקשה מאוד על השגת התקדמות משמעותית, שכן ראש הממשלה בנימין נתניהו אינו צפוי לאשר נסיגה מאזור החיץ לפני הבחירות באוקטובר.