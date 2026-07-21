צה"ל חיסל שלשום (ראשון) בדרום רצועת עזה את המחבל אסמה כמאל שחדה אבו טים, מפקד חוליה בזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס, אשר פשט לקיבוץ ניר עוז בטבח ה-7 באוקטובר.

המחבל לקח חלק פעיל בחטיפתם של נורית קופר, ששוחררה כעבור 17 ימים בשבי, ושל בעלה עמירם קופר ז"ל ואלכסנדר דנציג ז"ל, שנרצחו בשבי החמאס. החיסול מגיע בדיוק ביום שבו היה אמור דנציג לחגוג את יום הולדתו ה-78.

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על פי הודעת דובר צה"ל, אבו טים לא רק השתתף בפשיטה ובחטיפה מניר עוז, אלא המשיך לפעול באופן אקטיבי לאורך כל המלחמה וגם בעת האחרונה לקידום מתווי טרור נגד כוחות הביטחון ואזרחי מדינת ישראל. בצה"ל הבהירו כי כוחות פיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול בנחישות להסרת כל איום מיידי על אזרחי המדינה.

שני החטופים שנרצחו בשבי והובאו לקבורה בישראל היו מדמויות המפתח של קיבוץ ניר עוז. אלכס דנציג ז"ל, יליד פולין, היה היסטוריון, חקלאי ומחנך מוערך ב"יד ושם" ומראשוני מדריכי מסעות הנוער לפולין. עמירם קופר ז"ל, בן 85 במותו, היה משורר, מלחין, כלכלן וממקימי הקיבוץ, שהוחזק במנהרות בחאן יונס והיה החטוף האחרון מניר עוז שהושב לקבורה.