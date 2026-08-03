"שפל חסר תקדים, ממשלה נגד חייליה": סערה בעקבות הודעת כ"ץ על הדחת האלוף בלוט

שר הביטחון ישראל כ"ץ עורר סערה אמש (ראשון) כשהודיע כי החליט להדיח את אלוף פיקוד מרכז, האלוף אבי בלוט. התגובות לא איחרו להגיע - ובאופוזיציה האשימו: "ממשלת ה-7 באוקטובר החליטה לפרק את צה"ל מבפנים ולהבטיח כאוס מוחלט".

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

יו"ר מפלגת "ישר", הרמטכ"ל לשעבר גדי איזנקוט, מסר: "הם לא כשירים לדאוג לביטחון המדינה. המופע שהתרחש בתוכנית 'הפטריוטים' הוא שפל חסר תקדים ביחסי דרג מדיני ודרג צבאי, מעשה לא ראוי ולא חוקי. מדינת ישראל היא לא רכוש פרטי וצה"ל איננו כלי בפריימריז של פוליטיקאים שאיבדו את הדרך. בקרוב מאוד לעם ישראל תהיה הנהגה ראויה ואחראית, שרואה אך ורק את טובת וביטחון ישראל לנגד עיניה. נהיה ראויים, אני מתחייב".

יו"ר מפלגת "ביחד", ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט: "ממשלה נגד חייליה. אחרי שסיימה לפרק את צה"ל מבחוץ ולהבטיח השתמטות המונית, ממשלת ה-7 באוקטובר החליטה לפרק את צה״ל מבפנים ולהבטיח כאוס מוחלט. אני אומר הלילה לכל אזרחי ישראל, ולכל לוחמי ומפקדי צה״ל בסדיר ובמילואים - תחזיקו חזק, התגבורת בדרך. בקרוב נחליף אותם וביחד נתקן".

תא"ל במיל' עופר וינטר מסר כי "האופן בו הודח האלוף בלוט יוצר פגיעה קשה באמון הציבור: "שר הביטחון במדינת ישראל לא מפטר אלוף בשידור חי. יש לך ביקורת, תקרא לו לבירור - לא זו הדרך. האלוף בלוט הוא אחד האלופים שפעל יותר מכולם למימוש הריבונות והגנה על ההתיישבות".

ראש מועצת בית אל, שי אלון, קרא לשר כ"ץ לחזור בו מהחלטתו: "הודעת שר הביטחון בשידור חי, במפתיע וללא תיאום עם הרמטכ"ל היא טעות קשה שפוגעת בהתיישבות ובמאבק בטרור. דווקא בימים שבהם יהודה ושומרון ניצבת מול אתגרים ביטחוניים גדולים, אבי בלוט מוכיח מנהיגות, קור רוח ומחויבות מלאה לבטחון אזרחי ישראל. הדחת אלוף בצה"ל בזמן מלחמה, שמוסר את נפשו למען עם ישראל כדי למנוע את ה-7 באוקטובר הבא ברחבי יו"ש וערי השרון והמרכז - היא חוסר הבנה של המציאות".

"יש לי היכרות ארוכת שנים עם בלוט. מדובר בקצין ערכי ומקצוען, לוחם ומפקד שתמיד חותר למגע. לאורך כל שנות שירותו - מהיותו מפקד חטיבת יהודה ועד מפקד אוגדת איו"ש ומפקד פיקוד מרכז - ביטחון ההתיישבות וחיזוק יהודה ושומרון היו נר לרגליו. קורא לשר לחזור בו מההחלטה".

ההכרזה של כ"ץ תפסה את צמרת צה"ל בהפתעה מוחלטת, ובלשכת הרמטכ"ל לא ידעו על ההחלטה מראש. הצעד מגיע בעיתוי מפתיע, שכן האלוף בלוט נחשב למי שהוביל צעדים דרמטיים לטובת ההתיישבות ביהודה ושומרון.

הצעד של השר מגיע ברקע עימות מול אלוף הפיקוד: בשבוע שעבר ערער בלוט על החלטה של שר הביטחון, שהודיע כי יש לקבל את הערעור שהוגש נגד צו ההגבלה שקיבל טל ינון דרדיק - החשוד בהתעללות בפלסטינים ושובת רעב במעצר. הצו, המאפשר הגבלת זכויות בשל חשש למסוכנות לציבור, בוטל על ידי השר.

במהלך הריאיון בערוץ 14 התייחס שר הביטחון ישראל כ"ץ לצעד של אלוף הפיקוד והבהיר: "האלוף צריך לקחת בחשבון את המדיניות שלנו, גם אם הסמכות היא שלו. אני חלוק עליו, הוא והפרקליטות הגישו ערעור. נכון, בהתאם לסמכותם - בניגוד למדיניות שלי". כ"ץ הוסיף: "אם אתם רוצים לבחון שליטה שלי במערכת - היא מוחלטת, במה שצריך".

בנוגע לזהות המחליף, הסביר שר הביטחון ישראל כ"ץ: "יש אלוף דדו בר כליפא, שהיה מפקד אוגדה 36 בתמרון בצה"ל, הוא דור הגיבורים והכרעה, ואני הודעתי שהחלטתי לממש את הכוונה ולמנות אותו לאלוף פיקוד מרכז", וציין כי הרמטכ"ל המליץ עליו. עם זאת, סביב המינוי המתוכנן שוררת אי-בהירות, שכן אלוף בר כליפא עצמו אינו מעוניין בתפקיד בעת הזו.

בעקבות ההכרזה בשידור, נרשם עימות חזיתי ויוצא דופן בין הדרג המדיני לצבאי. מדובר צה"ל נמסר בתגובה: "דברי שר הביטחון לא תואמו עם הרמטכ"ל. האלוף אבי בלוט מפקד על פיקוד המרכז במציאות מורכבת, במקצועיות, באומץ ובהקרבה והוא זוכה לאמון מלא. אין בכוונת הרמטכ״ל להחליף מפקדים בתפקידי מפתח בתקופה רגישה זו ואחת שתלקח החלטה כזו על ידי הרמטכ״ל היא תאושר בהתאם לנהלים".

מנגד, בלשכת שר הביטחון מיהרו להגיב והבהירו כי כבר בסוף חודש אפריל המליץ הרמטכ"ל לשר כ"ץ למנות את בר כליפא לתפקיד ואף ביקש ממנו לראיין אותו. בלשכת כ"ץ הוסיפו כי השר קיים עמו ריאיון אישי ביוני, התרשם ממועמדותו והחליט כעת להודיע על קבלת המלצת הרמטכ״ל בסבב המינויים הבא, תוך הדגשת מדיניותו לקדם מפקדים התקפיים.