"בשל מצבה הרפואי": הפצ"רית לא תגיע לדיון בבית המשפט

הפרקליטה הצבאית הראשית לשעבר, יפעת תומר ירושלמי, ביקשה מבית המשפט הבוקר (רביעי) לא להגיע לדיון בהארכת מעצרה ולהשתתף בו דרך הזום, "נוכח מצבה הרפואי". ביהמ"ש קיבל את הבקשה.

במקביל, היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה, הודיעה שלא תגיע לדיון בוועדת חוקה על שאלת ניגוד העניינים שלה בחקירת פרשת הפצ"רית, והוסיפה במכתב כי "מידע המצביע על מקור הדלף או חשד לעבירות פליליות הנובעות מכך - לא היה בידי רשויות אכיפת החוק קודם לכן". לטענתה, הגעתה לדיון היום עלולה לגרום לשיבוש החקירה ולזיהום ההליך הפלילי.

יו"ר ועדת החוקה, ח"כ שמחה רוטמן, מסר בתגובה: "החוק מחייב את כולם, גם את היועמ"שית. לא מפתיע שמי שנמצאת בניגוד עניינים ועוסקת בשיבוש חקירה, מפרה את הוראות החוק ומסרבת להתייצב בכנסת".

נציין כי אתמול דיווחנו שחקירת הפצ"רית הסתיימה לאחר שנחקרה במשך שעות רבות. מסתמן: היא פעלה בלי לעדכן את היועצת המשפטית לממשלה, עו"ד גלי בהרב-מיארה. בנוסף, המשטרה תבקש הארכת מעצר של התובע הצבאי הראשי לשעבר מתן סולומש וכן של תומר-ירושלמי.

כזכור, לאחר שתומר-ירושלמי הקפיצה מדינה שלמה על הרגליים ומאות חיפשו אחריה כשביום ראשון יצאה מביתה אחרי שהשאירה מכתב הנדמה למכתב התאבדות, נסעה לחוף הצוק הסמוך, נטשה את רכבה עם המפתחות, ונעלמה - היא נמצאה בקרבת החוף על ידי שוטרים.

משם נלקחה לקבלת טיפול רפואי ותחקור במשטרה, ואתמול הוארך מעצרה בבית המשפט בשלושה ימים - עד ליום רביעי. במהלך היעדרותה נעלם הטלפון הנייד של שלה, המכיל ראיות קריטיות למשפט. כעת, כאמור, המשטרה תבקש הארכה נוספת של מעצרה.