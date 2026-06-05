נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר הלילה (בין שישי לשבת) כי ארצות הברית "תצא מאיראן בקרוב - בדרך כזו או אחרת - או באמצעות חתיכת נייר או בדרך קשה מאוד". חילופי אש ליליים נרשמו במפרץ כאשר איראן שיגרה טילים לכווית ובחריין וארה"ב תקפה אתרי מכ"ם איראניים. אזעקות הופעלו הבוקר בגליל המערבי מחשש לחדירת כטב"ם.

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