טראמפ: "נצא מאיראן בקרוב - באמצעות חתיכת נייר או בדרך הקשה" | עדכונים שוטפים
חילופי אש ליליים נרשמו במפרץ כאשר איראן שיגרה טילים לכווית ובחריין וארה"ב תקפה אתרי מכ"ם איראניים • אזעקות הופעלו בגליל המערבי מחשש לחדירת כטב"ם • עדכונים שוטפים
נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר הלילה (בין שישי לשבת) כי ארצות הברית "תצא מאיראן בקרוב - בדרך כזו או אחרת - או באמצעות חתיכת נייר או בדרך קשה מאוד". חילופי אש ליליים נרשמו במפרץ כאשר איראן שיגרה טילים לכווית ובחריין וארה"ב תקפה אתרי מכ"ם איראניים. אזעקות הופעלו הבוקר בגליל המערבי מחשש לחדירת כטב"ם.
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אזעקות בגליל המערבי מחשש לחדירת כטב"ם
חילופי אש ליליים במפרץ: איראן שיגרה טילים לכווית ובחריין, ארה"ב תקפה אתרי מכ"ם איראניים
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טראמפ: "נצא מאיראן בקרוב מאוד, בדרך כזו או אחרת - או באמצעות חתיכת נייר או בדרך קשה מאוד - אולי זו הדרך הקלה יותר" (אלון גל)