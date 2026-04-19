יו"ר הפרלמנט האיראני: וושינגטון וטהרן "רחוקות מהסכם סופי" | עדכונים שוטפים

צה"ל התיר הבוקר (ראשון) לפרסום כי רס"ל במיל' לידור פורת, בן 31 מאשדוד, נפל בקרב בדרום לבנון. ברצועת עזה דווח הלילה על תקיפות במזרח ח'אן יונס. דיווח ב-CNN: וושינגטון וטהרן "רחוקות מהסכם סופי", כך אמר יו"ר הפרלמנט האיראני בראיון לטלוויזיה הממלכתית.

דיווח ב-CNN: וושינגטון וטהרן "רחוקות מהסכם סופי", כך אמר יו"ר הפרלמנט האיראני בראיון לטלוויזיה הממלכתית (אלון גל) הותר לפרסום: רס"ל במיל' לידור פורת, בן 31 מאשדוד, נפל בדרום לבנון לכתבה המלאה>>> דיווחים ברצועה על תקיפות במהלך הלילה במזרח ח'אן יונס (הדר טבשי)