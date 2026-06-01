טראמפ: "דיברתי עם ביבי ועם חיזבאללה - אמרתי להם להפסיק לירות" | עדכונים שוטפים
אזעקות הופעלו הלילה בגליל העליון ובדרום הגולן בעקבות ירי מלבנון • הנשיא טראמפ לרשת ABC: חושב שתהיה עסקה עם איראן במהלך השבוע הבא • עדכונים שוטפים
אזעקות הופעלו הלילה (בין שני לשלישי) בגליל העליון ובדרום הגולן בעקבות ירי מלבנון. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע כי שוחח עם ראש הממשלה נתניהו: "ביקשתי ממנו שלא לצאת למבצע רחב היקף בביירות - הוא הורה לכוחותיו לשוב על עקבותיהם".
אזעקות בגליל העליון ובדרום הגולן
טראמפ לרשת ABC: חושב שתהיה עסקה עם איראן במהלך השבוע הבא (ברק בטש)
טראמפ: "שוחחתי היום עם ביבי נתניהו וביקשתי ממנו שלא לצאת למבצע רחב היקף בביירות, לבנון. הוא הורה לכוחותיו לשוב על עקבותיהם. תודה לך, ביבי! קיימתי גם שיחה עם נציגים מטעם הנהגת חיזבאללה, והם הסכימו להפסיק לירות לעבר ישראל וחייליה. בהתאם לכך, גם ישראל הסכימה להפסיק לירות לעברם. נראה כמה זמן זה יחזיק מעמד - נקווה שלנצח נצחים!" (ברק בטש)