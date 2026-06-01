טראמפ: "שוחחתי היום עם ביבי נתניהו וביקשתי ממנו שלא לצאת למבצע רחב היקף בביירות, לבנון. הוא הורה לכוחותיו לשוב על עקבותיהם. תודה לך, ביבי! קיימתי גם שיחה עם נציגים מטעם הנהגת חיזבאללה, והם הסכימו להפסיק לירות לעבר ישראל וחייליה. בהתאם לכך, גם ישראל הסכימה להפסיק לירות לעברם. נראה כמה זמן זה יחזיק מעמד - נקווה שלנצח נצחים!" (ברק בטש)