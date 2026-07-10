צה"ל חיסל ראש חוליית נוח'בה שפשט למחנה רעים בטבח ה-7 באוקטובר | עדכונים שוטפים
מטענים, כלי נשק ומשגרים: צה"ל השמיד מחסני אמל"ח של חיזבאללה בדרום לבנון • ב-CNN דווח כי פקיסטן וקטאר פועלות להחזיר את איראן וארה"ב לשולחן המשא ומתן • עדכונים שוטפים
דובר צה"ל הודיע היום (שישי) כי כוחות חטיבת גולני איתרו השמידו בדרום לבנון מחסני אמצעי לחימה של חיזבאללה ובהם משגרים, מקלעים, מטענים, טילים וכלי נשק. ב-CNN דווח כי פקיסטן וקטאר פועלות להחזיר את איראן וארה"ב לשולחן המשא ומתן.
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צה"ל חיסל בדרום רצועת עזה את המחבל יחיא סעיד מחמד חמדאן, ראש חוליית נוח'בה שפשט למחנה רעים בטבח ה-7 באוקטובר
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דיווח ב-CNN: פקיסטן וקטאר פועלות להחזיר את איראן וארה"ב לשולחן המשא ומתן (אלון גל)
כוחות חטיבת גולני איתרו השמידו בדרום לבנון מחסני אמצעי לחימה של חיזבאללה ובהם משגרים, מקלעים, מטענים, טילים וכלי נשק (אוריה קשת)
ישראל העבירה לאחרונה לארצות הברית מידע מודיעיני חדש שלפיו איראן שוקלת תוכנית חדשה להתנקש בנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, כך דווח הלילה בוול סטריט גו'רנל (אלון גל)