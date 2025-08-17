כפי שנחשף ב-i24NEWS: צה"ל פתח במבצע לגיוס עריקים לצבא

מומלצים -

כפי שנחשף ב-i24NEWS: בצה"ל הודיעו היום (ראשון) על פתיחת במבצע "מתחילים מחדש" לגיוס משתמטים ועריקים, מבלי שיידרשו לשאת קודם בעונש מאסר על היעדרותם. המבצע יאפשר למי שנעדרו משירות, וטרם החלו הכשרה צבאית, להגיע לגיוס באופן מיידי תוך התייחסות באופן מקל להיעדרותם מהשירות על ידי הגורמים הרלוונטיים בצה"ל.

"מהשבעה לאוקטובר ועד היום, מדינת ישראל מצויה במלחמה עצימה ומרובת חזיתות", מסרו גורמים בצבא. "המציאות הביטחונית בעת הזאת מחייבת את הגדלת סדר הכוחות .לכן, צה"ל מגביר את פעולות האכיפה ביחס למי שלא מילא את חובתו והתייצב לשירות צבאי".

בצה"ל מגדירים את המבצע "הזדמנות אחרונה" למשתמטים ועריקים מכלל האוכלוסייה, ומוסרים שזו תהיה הזדמנות חד-פעמית. השאיפה בצבא היא להצליח באופן זה להרחיב את בסיס המתגייסים, ובמקביל להסדיר את מעמדם של אלו אשר השתמטו מגיוס וחוששים כעת להתייצב לאור ההשלכות המשפטיות הכרוכות בכך. לכן, מי שיוכיח שהוא רוצה להתגייס לשירות מלא באופן מיידי, וכשיר לעשות זאת, יוכל להסדיר את מעמדו, ללא מעצר או כליאה.

מי שיבקשו להתגייס במסגרת המבצע, יידרשו להגיע ערוכים ליציאה לטירונות ביום ההתייצבות במיטב, ולהתמיד בשירות תקין ללא היעדרויות או בקשות פטור. במקרה שיעמדו בתנאים אלו, ולא יגיעו במהלך שירותם למעצר או למאסר בפועל, יאפשר את סיום ההליכים כנגדם בצה"ל.

ההרשמה למבצע תתאפשר עד ליום חמישי באמצעות קישור לטופס הרשמה, שיופיע בהודעת סמס שתישלח למועמדים הרלוונטיים, או באמצעות המוקדים הטלפוניים של יחידת מיטב, שיהיו פתוחים לפניות בנושא.

i24NEWS

המתווה נחשף לראשונה ב-i24NEWS בחודש מאי. הרעיון התגלגל בין בכירים בצבא, בין היתר בעקבות הפרסום על שמילי יקטר המלש"ב החרדי, שהיה מבקר מסעדות בתוכנית "מדד גלבוע", שביקש להתגייס אחרי שנתיים של עריקות - ונכלא.