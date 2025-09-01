הזדהה עם ארגון דאעש: כתב אישום חמור נגד תושב הנגב

מומלצים -

פרשה ביטחונית נוספת: כתב אישום הוגש היום (שני) נגד אסלאם אלצנאנע, תושב לקיה שבנגב, בגין עבירות הסתה לטרור, גילוי הזדהות עם ארגון טרור ועבירות בנשק אחזקה ונשיאה. הוא חשוד, בין היתר, בהזדהות עם ארגון המדינה האסלאמית (דאעש). עוד נמסר כי במהלך חקירתו של החשוד, הוסגר גם נשק מסוג M16 שהוחזק באופן לא חוקי.

כאמור, תמיכתו בארגון הטרור ועיסוקו הרב בתכנים והאידיאולוגיה הקיצונית של דאעש, נחשפו במסגרת החקירה בחוליית פח"ע בימ"ר דרום ובשב"כ.

במסגרת תמיכתו, הוא תפעל רשתות חברתיות בהן שיתף תכנים קיצוניים רבים בנושא המדינה האיסלאמית המעודדים הזדהות וביצוע מעשי טרור. עוד עלה כי הוא ביצע עבירות שונות בנשק, ואף הסגיר M16 אשר היה ברשותו באופן לא חוקי.

בכתב האישום נכתב בין היתר: "במעשיו הנ"ל, עשה הנאשם מעשה של הזדהות עם ארגון טרור, לרבות בדרך של פרסום דברי שבח, תמיכה או אהדה, בפומבי, במטרה להזדהות עם ארגון הטרור, וכן פרסם דברי שבח, אהדה או עידוד למעשה טרור, תמיכה בו או הזדהות עמו, ועל פי תוכנו של הפרסום והנסיבות שבהן פורסם, יש אפשרות ממשית שיביא לעשיית מעשי טרור".

מהמשטרה והשב"כ נמסר: "נמשיך לפעול בנחישות לאיתור ומניעה של פעולות טרור, וינקטו בכל אמצעים העומדים לרשותם על מנת לסכל כל פעילות המסכנת את ביטחון את מדינת ישראל ואזרחיה".