ירי מאיראן לצפון, שינוי בהנחיות בכל המדינה | עדכונים שוטפים

אזעקות הופעלו שוב הערב (ראשון) באזור הצפון בעקבות שיגורים מאיראן. זאת לאחר שהנחיות פיקוד העורף השתנו וכל המדינה תהיה החל ממחר כתומה, משמע אין לימודים ויש הגבלת התקהלויות.

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מוקדם יותר דובר צה"ל הודיע כי צה"ל נערך לירי לעבר שטח מדינת ישראל בשעות הקרובות. עוד נכתב כי "צה"ל עיבה את מרכיבי ההגנה ונמצא במוכנות ובדריכות למגוון תרחישים בהגנה ובהתקפה. הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר ומפקדי צה"ל מבצעים כעת הערכות מצב ועוקבים מקרוב אחר ההתפתחויות".