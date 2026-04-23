צה"ל הודיע הבוקר (חמישי) כי עצר בדרום לבנון מחבל מכוח רדואן של חיזבאללה, לאחר שנכנע לכוחות הפועלים באזור. הפעיל, נעצר לאחר שנתפס על ידי תושבים בכפר הנוצרי רמיש - מהם חטף מכות ונדקר על ידם פעמים רבות. לפי עדויות מהשטח, המקומיים פנו לצבא כדי שיתפסו אותו.

האירוע התרחש אמש, סמוך לשעה 9:00 התקבל טלפון מיחידת המודיעין 504 על מחבל שאותר בכפר רמיש. כוח של גדוד יהונתן, הגדוד הסדיר הראשון של חטיבת חשמונאים, נשלח לתפוס אותו - אך הוא הצליח להימלט רגעים לפני. הכוח, הצליח לאתר אותו בעזרת רחפן בפאתי הכפר. תחילה סברו כי נהרג מאש צה"ל, אך התברר שהירי החטיא והוא נלכד.

דובר צה"ל

כאמור, צה"ל הודיע כי "כוחות הפועלים דרומית לקו ההגנה הקדמי זיהו מחבל מיחידת 'כוח רדואן' של חיזבאללה, שתכנן לבצע מתווה טרור נגדם בטווח הזמן המיידי. זמן קצר לאחר הזיהוי, הפעיל נכנע ונעצר - והועבר להמשך החקירה". הצבא ציין בהודעתו כי הוא נכנע "לאחר פעילות נרחבת במרחב להשמדת תשתיות טרור"