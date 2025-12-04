לאחר פינוי המאחז בשומרון הבוקר, ובצל ארבעה פינויים נוספים בחודש האחרון, גורמי ההתיישבות יוצאים למאבק נגד גל הריסות נרחב של עוד כעשרים גבעות וחוות ברחבי יהודה ושומרון שעלול לצאת לפועל, זאת לאחר שבשבועות האחרונים הוציאו פקחי המנהל האזרחי צווי הריסה לעשרות מבנים.

בין המקומות שקיבלו צווי הריסה: גבעת גופנה שבבנימין, גפן עמי בגוש עציון, חוות בורג’ ברדוויל בוואדי חרמייה וגבעה נוספת בעמק שילה.

"הטלת הצווים בהיקף כזה, סיורים תכופים של כוחות בשטח ומסרים ברורים שעולים מהמערכת, מצביעים כולם על כך שבמערכת הביטחון ובממשלה החליטו לצאת למסע הרס חסר תקדים", סיפרו ל-i24NEWS גורמים בהתיישבות.

לדבריהם, "המהלך הזה רוכב כולו על לגיטימציה שהתקבלה מקמפיין ׳אלימות המתנחלים׳ השקרי, והעובדה שסמוטריץ' וכ"ץ לכל הפחות אינם נאבקים בו וייתכן שאף משתפים פעולה עמו. הינה אות קלון על ממשלת הימין שייזכר היטב בבחירות המתקרבות. כעת זוהי שעת המבחן לשני השרים הללו אם יעמדו לימין ההתיישבות או יפנו לה את גבם".

מוקדם יותר, לאחר פינוי מאחז שלום מבשר בשומרון, פרצו עימותים אלימים בבנימין. קבוצת ישראלים יידתה אבנים לעבר כלי רכב פלסטיניים והציתה צמיגים ורכב. כמו בפעמים קודמות, גם הפעם צה"ל איחר להגיע והמתפרעים הצליחו להימלט. במשטרה פתחו בחקירה לאיתור המעורבים.