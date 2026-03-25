המטה לביטחון לאומי פרסם הבוקר (שלישי) אזהרה לישראלים לקראת חגי האביב, לפיה המשטר האיראני יפעל ביתר שאת לבצע פיגועים בחו"ל כנגד יעדים ישראלים/יהודים. המל"ל קורא לכלל הציבור הישראלי השוהה בחו"ל לנקוט באמצעי זהירות מוגברים. הדגש הוא על תאילנד והפיליפינים, אך יש לגלות עירנות בכל יעד באשר הוא ברחבי העולם.

>>> הצטרפו לערוץ הווטסאפ החדש של i24NEWS <<<

לדברי המל"ל, המלחמה הנמשכת מול איראן מגבירה את איום הטרור כנגד ישראלים בחו"ל. בתוך כך בוצעו/סוכלו בשבועות האחרונים פיגועים בהובלת איראן ושלוחיה וקיצונים בודדים שפעלו תחת השראה. בפועל בוצעו מספר תקיפות ופיגועים כנגד בתי כנסת/אתרים יהודים (מטענים בבתי כנסת בבלגיה ובהולנד; ניסון פיגוע בבית כנסת בארצות הברית).

אירועי חג הפסח (ושאר חגי האביב, ימי אזכור כגון חג השבועות, יום הזיכרון וחג העצמאות) ובכלל זה ריכוזי ישראלים בחו"ל במהלך תקופות החגים מהווים יעד פוטנציאלי לפגיעה מצד גורמי טרור - מאכוונים ומפגעים בודדים. במטה ממליצים בתוקף גם שלא להגיע לאירועי פסח אשר אינם מאובטחים או מתקיימים במקום פתוח.

באשר למדינות עוטף איראן (אזרבייג'ן, גאורגיה, תורכיה, איחוד האמירויות ומדינות המפרץ), ממליצים שלא להשתתף באירועים (כולל ארוחות חג) באתרים המזוהים עם ישראל/יהודים, מחשש כי אלו יהוו מטרה לתקיפה קינטית מצד גורמים איראנים (מסר ייעודי בנושא פורסם לציבור ב-5 במרץ).

באשר למרחב אסיה, בדגש על תאילנד והפיליפינים, ממליצים לציבור לנקוט באמצעי זהירות מוגברים בעת שהייה במדינות אלו. בהתייחס לסיני - ממליצים בתוקף שלא לשהות באזור זה למעט לצורך מעבר אל/מ שדה תעופה טאבה.

בנוגע ליציאה או הגעה מישראל, המלצת המל"ל היא לצאת ולהגיע מישראל דרך נתב"ג. במידה ובוחרים לצאת/לחזור דרך מצרים וירדן המלצת המל"ל היא לבצע זאת דרך שדה תעופה טאבה שבמצרים ושדה תעופה עקבה שבירדן, תוך הקפדה להגיע למדינות אלו לטיסה בלבד ולהימנע משהייה בהן. כמו כן, מומלץ להימנע ככל האפשר מביצוע טיסות מעבר (קונקשן) במדינות בהן רמת האיום היא 4 (רמה גבוהה).

המל"ל מפנה את תשומת לב הציבור לאזהרות המסע וממליץ לבחון מבעוד מועד את רמת אזהרת המסע החלה על המדינות השונות, וכן את המלצות המטה לביטחון לאומי המופיעות באתר האינטרנט של המל"ל, בדגש על:

• הימנעות מפרסום ברשתות החברתיות, בזמן אמת, פרטים של מיקום שהייה, לינה, תוכניות בילוי או כל פרט שיכול לספק מידע עדכני לדבי תוכניות לעתיד ומיקום.

• הימנעות מהגעה לאירועים/אתרים המזוהים עם ישראל/יהדות שאינם מאובטחים.

• הפנית תשומת לב למתרחש סביבכם בעת שהייה באזורים המזוהים עם ישראל/יהדות (בתי חב"ד, בתי כנסת, מסעדות) בדגש על פעילות חריגה (חפצים חשודים, גורמים זרים).

• במקרה של איום, תקיפה יש לדווח בהקדם לכוחות הביטחון המקומיים (מומלץ להכיר מראש את מספרי החירום במדינה בה אתם שוהים).

• יש להימנע מכניסה לאזורים בעלי אופי עוין כלפי ישראלים ויהודים (שכונות, רובעים ושווקים במדינות/אזורים בעלי דעת קהל העוינת את ישראל)

• יש לעקוב אחר המלצות המל"ל המפורטות, לגבי כל מדינה כפי שמפורסמים באתר.

i24NEWS

המל"ל מפעיל מוקד מענה לשאלות בנושא אזהרות מסע בהקשרי טרור בלבד:

‏טלפון: 026667444

ניתן לעקוב גם בפייסבוק או באינסטגרם

לשאלות בנושא טיסות יש לפנות למוקד משרד התחבורה *4515

לדיווחים של ישראלים במצוקה או שאלות נוספות שאינן קשורות לטרור (קונסולרי, רפואי וכיוצ"ב) מומלץ לפנות למרכז המצב של משרד החוץ שפעיל 24/7:

טלפון: 02-5303155

וואטסאפ: 050-5073969