צה"ל מאשר: עופר (פושקו) מוסקוביץ נהרג מאש כוחותינו במשגב עם, מתבצע תחקיר

דובר צה"ל הודיע הבוקר (שני) כי עופר (פושקו) מוסקוביץ, תושב משגב עם ודובר הקיבוץ, נהרג אמש מירי ארטילרי שבוצע במטרה לסייע לכוחות הפועלים במרחב דרום לבנון. משפחתו עודכנה בפרטים, לאחר שתחילה דווח כי נפגע מטיל נ"ט ששוגר על ידי חיזבאללה.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

מפקד פיקוד הצפון, אלוף רפי מילוא אמר בתחקור המקרה: "מדובר באירוע קשה מאוד, עופר (פושקו) מוסקוביץ נהרג מאש כוחותינו תוך מערכה שכל תכליתה היא הגנה על האזרחים". לצד זאת, סיכם כי במהלך האירוע עלו מספר ליקויים ושגיאות מבצעיות קשות בתכנון וביצוע הירי.

ירי הפגזים בוצע בזווית שגויה ולא על פי הנהלים הנדרשים. בעקבות כך, פגעו חמישה פגזים ברכס משגב עם, במקום במטרות אויב. "מסקנות התחקיר יופקו וילמדו על ידי כלל הגורמים הרלוונטיים. צה"ל מצר על האירוע ומשתתף בצער משפחת מוסקוביץ וקהילת משגב עם בשעה קשה זו. צה"ל יבצע תחקיר המשך מעמיק ובשקיפות מלאה, יציגו למשפחה ולאחר מכן לציבור", נמסר עוד.

מספר ימים לפני מותו, כתוצאה מפגיעה מירי ישראלי, הוא העניק ריאיון מצמרר ל-i24NEWS בו התריע: "רוצים להרוג אותנו, אני חשוף לטילי נ"ט". מוסקוביץ הוסיף והתריע מכך שבלבנון רוצים "להרוג אותנו, ואנחנו צריכים לדעת להתגונן - מדינת ישראל צריכה להגן עלינו".

לצד כך שציין כי משגב עם שוכן על רכס רמים, אמר מוסקוביץ כי בקיבוץ חוששים "שלא יאתגרו אותנו מכל מיני מקומות שאפשר - כי אפשר". הוא הוסיף: "השטח שלי נמצא מאה מטר מהגדר ואני חשוף לחלוטין. יש שני כפרים מולי, וכל פעם אני פוקח עין - יירו או לא יירו".

מוקדם יותר השבוע, הרמטכ"ל אייל זמיר אמר כי הלחימה תימשך גם במהלך חג הפסח. "כוחותינו יעמדו כחיץ בין האויב לישובים וכל מטרה שתהווה איום עליהם - תוסר. פעולותינו באיראן מחלישות את חיזבאללה, שהורס את לבנון וגרר אותה למערכה - בשירותה של איראן. המערכה הנוכחית תקדם את היעד האסטרטגי שלנו לפירוק חיזבאללה מנשקו", הוסיף.