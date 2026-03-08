הבכיר האיראני חוסל - כ"ץ לרמטכ"ל: תמשיכו לצוד את כולם

שר הביטחון ישראל כ"ץ קיים הבוקר (ראשון) הערכת מצב בבור ביחד עם בכירים במערכת הביטחון, ועודכן במהלך הערכת המצב כי אבו-אלקאסם באבאא'יאן, ראש הלשכה הצבאית החדש של המנהיג העליון באיראן, שמונה לפני מספר ימים בודדים לתפקיד לאחר שקודמו חוסל במכת הפתיחה במבצע "שאגת הארי", חוסל גם כן.

>>> הצטרפו לערוץ הווטסאפ של i24NEWS <<<

שר הביטחון שיבח את צה"ל על ההישג: "תמשיכו לצוד את כולם". בהערכת המצב השתתפו הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, מנכ"ל משרד הביטחון, אלוף (מיל') אמיר ברעם, ראש אמ"ן אלוף שלומי בינדר, נציגי מוסד ושב"כ ובכירים נוספים בצמרת מערכת הביטחון.

כזכור, מאז תחילת מבצע "שאגת הארי" במקביל למבצע "זעם אפי" של צבא ארצות הברית, חוסלה רוב הצמרת הפוליטית והצבאית של משטר האייתולות באיראן. המנהיג הרוחני של איראן עלי חמינאי נהרג במכת הפתיחה, ויחד איתו שורה של מפקדים ומחליפיהם.