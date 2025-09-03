שב"כ: סיכלנו חוליית חמאס שתכננה לחסל את השר בן גביר באמצעות רחפן

מומלצים -

בפעילות משותפת של שב"כ וצה"ל, נעצרה בשבועות האחרונים, חולייה של פעילי חמאס מאזור חברון, אשר על פי החשד, פעלה תחת מפקדת חמאס בתורכיה, בכוונה לממש פיגוע התנקשות בשר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, כך הותר היום (רביעי) לפרסום.

חקירתם של החשודים בשב"כ העלתה כי במסגרת הפעילות רכשו החשודים מספר רחפנים, עליהם התכוונו להרכיב מטענים ובאמצעותם לממש את הפיגוע. הרחפנים נתפסו במהלך מעצרם. חקירתם של החשודים נמשכת.

משב"כ נמסר: "שירות הביטחון הכללי ימשיך לפעול על מנת לסכל כל ניסיון של גורמי חמאס לקדם פעילות טרור כנגד מדינת ישראל ואזרחיה, ויפעל למצות את הדין עם המעורבים בפעילות מעין אלה".