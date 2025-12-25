פרסום ראשון: הקבינט ידון בהשבת גופות מחבלים ישראלים

הקבינט המדיני-ביטחוני ידון מחדש בהשבת גופות מחבלים אזרחי ישראל למשפחותיהם, לאחר שבעבר הוחלט כי כל עוד יש חטופים בעזה הגופות לא יושבו כקלף מיקוח לעסקת שבויים - כך פרסם לראשונה הבוקר (חמישי) משה שטיינמץ.

לאחר שהושבו כל החטופים, למעט רן גואילי, מעזה, ידון הקבינט על השבת הגופות אותם מחזיקה ישראל ואינה משיבה אותם למשפחותיהם. כזכור, ההחלטה על כך התקבלה בספטמבר 2024 - בניגוד לעמדת חלק מגורמי הביטחון.

דוברות המשטרה

בתשובה לעתירה שהגישו לבג"ץ בני משפחתו של המחבל רמי נאטור מקלנסווה, שביצע את פיגוע הדריסה בגלילות בחודש אוקטובר 2024, מסרה המדינה כי עמדת הדרג המדיני הבכיר נותרה ללא שינוי ולפיה אין להשיב גופות מחבלים ישראלים עד להשבת כל החטופים, אך הוסיפה כי המדיניות נבחנת מעת לעת וצפויה לעלות לדיון נוסף בקבינט בקרוב.

חקירת דריסת המשאית - וקביעת השב"כ: מדובר בפיגוע

על אף שהמשפחה טענה כי מדובר בתאונת דרכים, קבע שב"כ כי נצראללה נאטור רמי ביצע את הדריסה במכוון כפיגוע. בצלאל כרמי, תושב ראשון לציון, נרצח ו-40 אזרחים נוספים נפצעו בדרגות פציעה שונות. בחקירת האירוע עלה כי לאחר שפרק את הסחורה מהמשאית, למחבל לא הייתה סיבה לנסוע במקום בו פגע באזרחים.

בנוסף, נתיחת הגופה העלתה כי לא ניתן לקבוע שממצאים חולניים גרמו או תרמו לאובדן הכרה או שליטה על המשאית. בנוסף, לפני שפגע באזרחים בתחנת האוטובוס נצפה המחבל מאט בכיכר ואף מאפשר להולכי רגל לחצות את הכביש. בנוסף, התקרב נצראללה נאטור ראמי לדת לפני הפיגוע.