בחסות הפסקת האש בדרום לבנון, צה"ל מאפשר הצצה נדירה למרחבים העמוקים ביותר שבהם הוא אוחז מדרום לנהר הליטני. כתבנו הצבאי, ינון שלום יתח, הצטרף ללוחמי גדוד 77 ולמפקדם, סגן-אלוף ד', לסיור מיוחד בכפרים שבהם ניהלו הכוחות קרבות בלימה מורכבים מול מחבלי כוח רדואן.

הסיור עבר בנקודות מפתח אסטרטגיות דוגמת הכפר א-טייבה והעיירה קנטרה, שם הושמדו תשתיות תת-קרקעיות רחבות ממדים של ארגון הטרור ששכנו במרחק מאות מטרים בלבד מיישובי קו העימות בישראל.

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"אנחנו כבר לא תמימים, אנחנו כבר לא צה"ל ומדינת ישראל של לפני 7 באוקטובר", הבהיר סא"ל ד' בהתייחסו לאפשרות כניסתו של צבא לבנון למרחב, "אם נבין שההסכם לא מתממש - מהר מאוד נחזור לפעול כאן". צפו בכתבה המלאה