"תיקח קו אחורה - הם ייקחו קדימה": סיור מיוחד עם מג"ד 77 לקראת הפיילוט בלבנון
"ככל שאתה נמצא עמוק יותר בשטח, יש לך יכולת להגן על האזרחים בצורה טובה יותר": כתבנו ינון שלום יתח הצטרף לסיור מיוחד עם מג"ד 77, סא"ל ד', בכפרים שבהם הוכרעו הקרבות מול חיזבאללה | צפו בכתבה המלאה
בחסות הפסקת האש בדרום לבנון, צה"ל מאפשר הצצה נדירה למרחבים העמוקים ביותר שבהם הוא אוחז מדרום לנהר הליטני. כתבנו הצבאי, ינון שלום יתח, הצטרף ללוחמי גדוד 77 ולמפקדם, סגן-אלוף ד', לסיור מיוחד בכפרים שבהם ניהלו הכוחות קרבות בלימה מורכבים מול מחבלי כוח רדואן.
הסיור עבר בנקודות מפתח אסטרטגיות דוגמת הכפר א-טייבה והעיירה קנטרה, שם הושמדו תשתיות תת-קרקעיות רחבות ממדים של ארגון הטרור ששכנו במרחק מאות מטרים בלבד מיישובי קו העימות בישראל.
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"אנחנו כבר לא תמימים, אנחנו כבר לא צה"ל ומדינת ישראל של לפני 7 באוקטובר", הבהיר סא"ל ד' בהתייחסו לאפשרות כניסתו של צבא לבנון למרחב, "אם נבין שההסכם לא מתממש - מהר מאוד נחזור לפעול כאן". צפו בכתבה המלאה