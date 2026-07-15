חילופי מפקדים בראש היחידה הרב-ממדית התקיימו אתמול (שלישי) בבסיס "תל נוף". אל התפקיד נכנס אלוף-משנה ישי רוזיליו, לאחר שבחצי השנה האחרונה מילא את התפקיד סגן-אלוף א'. הטקס התקיים במעמד מפקד זרוע היבשה, אלוף נדב לוטן, קצין השריון הראשי, תת-אלוף אוהד מאור, ומפקדים נוספים.

האלוף לוטן אמר בטקס: "היחידה הרב-ממדית נמצאת בפתחו של שלב משמעותי נוסף בהתפתחותה. היא תוביל את המענה המבצעי ברום הקרוב לקרקע ותהיה החלוצה בהובלת תפיסת ההגנה על הכוח המתמרן - שילוב של הגנה ויכולות תקיפה. זהו הכיוון שאליו צועד צבא היבשה, והיחידה הרב-ממדית היא שתוביל את הדרך.

"בחמשת החודשים האחרונים לחמתם בלבנון ככוח מקצועי, מיומן ובעל ניסיון מבצעי עשיר. למדתי שהעוצמה הגדולה ביותר של היחידה אינה רק בטכנולוגיה, בשיטות הלחימה או ביכולות המבצעיות, אלא בעיקר באנשים - באיכות האנושית, במפקדים ובלוחמים שבונים את היחידה הזו מדי יום.

"בחודשים הקרובים, בהובלתו של רוזיליו, תמשיכו ללמוד, לתחקר ולהפיק לקחים מהעשייה המבצעית. מתוך הניסיון שנצבר תמשיכו להשתנות, להתעצם ולהתאים את עצמכם לאתגרי שדה הקרב המשתנים".

אלוף-משנה רוזיליו אמר בטקס: "לאנשי היחידה הנמצאים כאן, וללוחמינו שנמצאים כעת בחוד הלחימה בלבנון - עבודה רבה מוטלת עלינו בבניין הכוח ובהפעלתו. נוכל לבצע את משימותינו ולהשפיע על צה”ל כולו רק מתוך ענווה, מקצועיות בכל מעשינו, חתירה לניצחון בכל מפגש והיתקלות עם האויב, עידוד ערכים של יוזמה ויצירתיות, ויצירת שותפות בין כלל הגורמים.

נוכל להתקדם וללמוד רק באמצעות תחקירים נוקבים, המקדשים את היושרה ואת האמת כבסיס לכל עשייתנו..אני מבטיח לעשות כל שביכולתי כדי להיות ראוי למשימה ולאנשים".

גם תת-אלוף מאור נשא דברים. "בינואר האחרון ניתנה לחיל השריון הזכות הגדולה לקבל את הפיקוד על היחידה הרב-ממדית. מאז אותו רגע אנו פועלים יחד בשותפות עמוקה, בלמידה, בחדשנות ובהדדיות. מצאנו ביחידה שותפי אמת - כוח קטלני ורב-זרועי, המהווה חלק בלתי נפרד מהכוח הנדרש להכרעת האויב. כשמפקד צועד בראש, הוא אומר לפקודיו ‘אחריי’ לא רק במילים, אלא במעשים ובדוגמה אישית המעניקה השראה וביטחון".

רוזיליו מגיע לתפקיד עם ניסיון פיקודי עשיר. הוא התגייס לצבא בשנת 2002 לחטיבת הצנחנים. שירת כמפקד גדס"ר צנחנים, קצין אג"ם אוגדת איו"ש, מפקד חטיבת יהודה ומפקד קורס פיקוד ומטה אלון. הוא בעל תואר ראשון ושני ממכללת הרצוג, ותואר שני בביטחון לאומי מהאוניברסיטה לביטחון לאומי בוושינגטון. רוזיליו נשוי, ואב לשבעה ילדים.

יחידת רפאים

היחידה הרב ממדית היא יחידה ייחודית וראשונה מסוגה בצבא שיעודה לפתח שיטות, יכולות והתארגנויות בשיתוף עם כלל הזרועות והגופים בצה"ל ולהביאן לידי ביטוי בפעילות מבצעית בכלל הגזרות והממדים.

היחידה כוללת בתוכה מגוון יכולות שתכליתן לחשוף אויב בצורה האפקטיבית ביותר ולהשמידו בצורה המהירה ביותר - אמצעי תצפית מתקדמים, רובוטים, רחפנים ומגוון אמצעי תקיפה נוספים. היחידה מונה קצינים ואנשי חיל האוויר, מודיעין, עוקץ, יהל"ם, תותחנים, שריון ולוחמים אשר מתחילים את הכשרתם הבסיסית עם הסיירות השונות. הלוחם ביחידה לומד ומשפיע על כניסת אמל"ח טכנולוגי וחדשני לצבא ומבצע איתו פעילות מבצעית כנגד אויב בגזרות השונות.