בפעם השנייה בתוך כחודש: חסידי ברסלב נכנסו לכפר פלסטיני ללא תיאום

בפעם השנייה בתוך פחות מחודש: קבוצת של חסידי ברסלב נכנסה במהלך הלילה (בין שני לשלישי) לכפר כיפל חארס ללא תיאום, במטרה להגיע לאזור קבר יוסף. המשטרה פתחה בחקירה וחמישה חשודים נעצרו סמוך למעבר חיזמה.

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האירוע התרחש סמוך לשעה שלוש בלילה, כאשר התקבל דיווח במוקד המשטרה אודות כמאה אזרחים ישראלים שנכנסו לכפר כיפל חארס שבאיזור השומרון ובמקום התפתח חיכוך בינם לבין תושבי הכפר.

מהמשטרה נמסר כי "עם קבלת הדיווח הוזעקו למקום כוחות צה"ל, לוחמי מג"ב איו"ש ושוטרי תחנת אריאל. עם הגעת הכוחות למקום, המעורבים כבר עזבו את האזור. בזירה אותרו כלי רכב פלסטיניים שניזוקו ואבנים שפוזרו במקום".

כאמור, חקירת האירוע העלתה את זהות המעורבים, וחמישה חשודים נעצרו סמוך למעבר חיזמה. מדובר בתושבי ירושלים בני 16 עד 20 - אשר הועברו לחקירה בתחנת המשטרה.