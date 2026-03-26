המשטרה אישרה: יהודה שרמן ז"ל נרצח בפיגוע, ולא באירוע דריסה

המשטרה הודיעה היום (חמישי) למשפחתו של יהודה שרמן ז"ל, כי האירוע בו נרצח בסוף השבוע האחרון בשומרון, הינו פיגוע ולא אירוע דריסה כפי שנחשד בהתחלה. המחבל הודה במסגרת החקירה ואתמול אף בוצע איתו שיחזור בזירה.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

כזכור, יהודה ז"ל נרצח מפגיעת טנדר פלסטיני בשומרון ביום שבת והנהג הדורס הסגיר את עצמו לידי כוחות הביטחון. האירוע החל כשהנהג הפלסטיני התנגש בטרקטורון עליו רכבו שני ישראלים בכפר אל-עמרי שליד חומש. לאחר ההתנגשות הטרקטורון התדרדר במורד ההר, וכתוצאה מכך נרצח יהודה שמואל שרמן ז"ל בן ה-18 מאלון מורה, ואחיו שרכב עמו על הטרקטורון נפצע באורח בינוני.

אחיו דניאל שחזר ממיטת בית החולים את השתלשלות האירוע. לדבריו, נהג הטנדר הפלסטיני חיכה לו ולאחיו בצד הדרך בזמן שהיו בסיור שטח. לאחר שעברו אותו הוא החל במרדף אחריהם. כשהגיעו לסיבוב חד, הטנדר ניגח את הטרקטורון עליו רכבו והם התדרדרו במורד מצוק.

שרמן סיפר שלאחר שנפלו מהמצוק, הוא טיפל באחיו למרות שהיה פצוע בעצמו. כמו כן אמר שבעת ששניהם שכבו על האדמה, המון פלסטיני הגיע מכיוון הכפר הסמוך והחל לזרוק עליהם אבנים.

יוסי דגן, ראש מועצת שומרון, הגיב: "טוב שהצדק נעשה גם אם הוא מאוחר. עם ישראל מצפה מהממשלה ומהפיקוד הבכיר בצה"ל לגדוע את שורשי הטרור באזור שבו היה הפיגוע - בצפון השומרון ובכל יהודה ושומרון".