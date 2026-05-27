שבועיים אחרי קודמו: חוסל מוחמד עודה - מנהיג הזרוע הצבאית ברצועת עזה

שר הביטחון ישראל כ"ץ אישר הבוקר חיסולו של מוחמד עודה חיסולו מנהיג הזרוע הצבאית של חמאס ברצועת עזה. כ"ץ מסר כי "מפקד הזרוע הצבאית מספר 4 של ארגון הטרור חמאס בעזה חוסל אתמול ונשלח לפגוש את שותפיו במעמקי הגיהינום. בשם רה״מ ובשמי, ברכות לצה״ל ולשב״כ על הביצוע המבריק. התחייבנו לחסל את כל מי שהוביל את טבח ה-7 באוקטובר וכך נעשה: כולם בני מוות בכל מקום".

עוד הוסיף שר הביטחון: "התחייבנו שהחמאס לא ישלוט אזרחית וצבאית בעזה וכך יהיה, וגם תוכנית ההגירה מרצון מעזה תיושם - הכל בעיתוי ובאופן הנכון".

במסגרת הפעילות המשותפת של צה"ל ושב"כ לחיסולו של המחבל מחמד עודה, הותקפו מספר מבנים בלב העיר עזה אשר שימשו כמסתור עבורו, זאת לאחר מעקב מודיעיני של חודשים ארוכים במטרה להתחקות אחר תנועותיו ותנועות סייעניו בארגון. במקביל הותקפה דירה סמוכה של מחבל חמאס שפשט ב-7 באוקטובר והיווה חלק ממעגל הסייענים של עודה.

עודה שימש כראש הזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס בשבועיים האחרונים, לאחר חיסולו של עז אלדין חדאד. בשנים האחרונות, עודה שימש כראש מטה המודיעין של ארגון הטרור חמאס. במסגרת תפקידו, היה אחראי על תכנון ותכלול מטרות התקיפה והפשיטה של ​​מחבלי חמאס במסגרת הטבח של ארגון הטרור ב-7 באוקטובר.

בנוסף, לאורך המלחמה עודה היה מעורב בהכוונת פיגועים רבים והוביל את מאמץ איסוף וניתוח המודיעין לצורך הוצאת מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי מדינת ישראל. מערך המודיעין של ארגון הטרור חמאס בפיקודו תמך את פעולות הטרור של הארגון וסיפק את המעטפת לפעולותיו אשר היוו איום על כוחות צה"ל ואזרחי מדינת ישראל.

עודה הוא מאחרוני המפקדים הבכירים בזרוע הצבאית של חמאס שפיקדו על התכנון ועל ההוצאה לפועל של טבח 7 באוקטובר ועל ניהול הלחימה נגד כוחות צה"ל. חיסולו מהווה פגיעה משמעותית בניסיונות השיקום של ארגון הטרור חמאס.

יצוין כי שני השמות שעולים כעת כמחליפים אופציונליים למנהיג הזרוע הצבאית ברצועה הם: מוהנד רג'ב מח"ט עזה ועמאד עקל מפקד העורף ברצועה.

אתמול אחרי תקיפת צה"ל, בהודעה משותפת לראש הממשלה נתניהו ולשר הביטחון ישראל כ"ץ נמסר כי "עודה כיהן כראש מטה המודיעין של חמאס בזמן טבח 7 באוקטובר, ומונה לפני כשבוע למחליפו של עז א-דין אל-חדאד, שחוסל בתקיפת צה"ל ברצועה לפני כשבועיים.

"עודה היה אחראי לרציחתם, חטיפתם ופציעתם של רבים מאזרחי ישראל ומחיילי צה"ל. ישראל תמשיך לרדוף אחר כל מי שלקח חלק בטבח ה-7 באוקטובר, וכי במוקדם או במאוחר היא תשיג את כולם".