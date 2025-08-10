"לא ענייני ולא מוצדק": סנגורו של אוריך מגיב למשטרה

מומלצים -

עמית חדד, סנגורו של יונתן אוריך החשוד בפרשת "קטאר-גייט", הגיב היום (ראשון) לבקשת המשטרה להאריך את התנאים המגבילים על מרשו, בהם איסור ליצור קשר עם כלל העובדים בלשכת ראש הממשלה, בהם נתניהו עצמו, וגם את צו עיכוב היציאה מהארץ. הוא כינה את הבקשה "לא עניינית ולא מוצדקת" והדגיש כי "אנו מתנגדים לכך מכל וכל".

"עיון בבקשה מלמד שהיא לאקונית בצורה קיצונית ולא מפרטת כלל מה הסיבה לבקשה - וגם מה ההצדקה להגשתה באיחור כה רב", פירט הסנגור. בנוסף, ציין כי "הגשת הבקשה ביום האחרון ממש, בעיצומה של פגרת הקיץ של בתי המשפט, כאשר כל באי כוחו של מר אוריך נמצאים בחופשות אישיות בחו"ל, היא חסרת תום לב ופוגעת בזכותו להליך הוגן ולייצוג ראוי".

"נציין שגם עניינית אין שום מקום להיענות לבקשה: אוריך נמצא בתנאים מגבילים מה-30.3. מאז ועד היום הוא לא נמצא בקשר עם אף אחד מהמעורבים בפרשה... אין אפילו אינדיקציה לשיבוש מהלכי משפט מצידו".

חדד מתח ביקורת גם על רשימת השמות שהיחידה החוקרת קבעה שהם מעורבים בפרשה ושנאסר כאמור על אוריך ליצור איתם קשר: "מדובר ברשימה רחבה ביותר, לא מידתית ופוגענית. כך למשל, הרשימה כוללת את כל עובדי לשכת ראש הממשלה... למיטב הידיעה הרוב המוחלט והמכריע של עובדי לשכת ראש הממשלה לא נקראו לחקירה".

"איזו הצדקה יש להמשיך להרחיק את מר אוריך מכל רשימת המעורבים, ובכללם כל עובדי לשכת ראש

הממשלה בצורה כה גורפת, אבסולוטית ופוגענית כאשר היחידה החוקרת לא פעלה כפי שמצופה ממנה

בכל התקופה הממושכת שהיא ביקשה וקיבלה במלואה?", מתח חדד ביקורת על תפקוד המשטרה ושב"כ בחקירה. לבסוף, ביקש מבית המשפט לקיים את הדיון בהקדם האפשרי, כדי לא להאריך את התנאים המגבילים...".