לאחר שהדיח את הסגן של ברנע: ראש המוסד גופמן הודיע על מינוי א' לסגנו החדש

משרד ראש הממשלה הודיע בשם המוסד כי גופמן מינה את א' לסגנו החדש וראש מנהלת המבצעים הבא • "הוא שירת במגוון תפקידים בליבת העשייה המבצעית ומביא עימו ידע, ניסיון והיכרות מעמיקה של הארגון"

גיא עזריאל ■ כתב מדיני 1 דקות קריאה 1 דקות קריאה