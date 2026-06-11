לאחר שהדיח את הסגן של ברנע: ראש המוסד גופמן הודיע על מינוי א' לסגנו החדש
משרד ראש הממשלה הודיע בשם המוסד כי גופמן מינה את א' לסגנו החדש וראש מנהלת המבצעים הבא • "הוא שירת במגוון תפקידים בליבת העשייה המבצעית ומביא עימו ידע, ניסיון והיכרות מעמיקה של הארגון"
גיא עזריאל כתב מדיני
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משרד ראש הממשלה הודיע היום (חמישי) בשם המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים כי ראש המוסד רומן גופמן החליט למנות את א׳ לתפקיד סגנו, וראש מנהלת המבצעים הבא. המינוי אושר על-ידי ראש הממשלה בנימין נתניהו.
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בהודעה נמסר: "א' שירת במגוון תפקידים בליבת העשייה המבצעית ומביא עימו ידע, ניסיון והיכרות מעמיקה של הארגון. א' ייכנס לתפקיד באופן מיידי".
כזכור, המינוי מתבצע ימים ספורים לאחר הדחת הסגן הקודם - א'. ההדחה המדוברת נעשתה ארבעה ימים בלבד לאחר כניסתו של גופמן לתפקיד, וזאת מתוך כוונה למנות צוות משלו שיסייע לו בניהול המוסד.
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