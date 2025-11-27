מערכה בלבנון עדיין על הפרק: הדיון של רה"מ על החזית בצפון

שנה להפסקת האש בצפון: דיון בלשכת ראש הממשלה התקיים הערב (חמישי) בנושא החזית בלבנון. הדיון הזה קורה בצל המשך ההפרות של חיזבאללה את הסכם הפסקת האש והניסיונות הבלתי פוסקים שלו להתחמש ולבנות את כוחו מחדש.

במהלך הדיון, מספר שרים בכירים כולל שר הביטחון כ"ץ וראשי מערכת הביטחון, קיבלו סקירה אודות היקף ההתעצמות של הארגון ופעולות הסיכול עד כה. השורה התחתונה לעת עתה - אור ירוק מוושינגטון להמשיך בפעולות האכיפה, כולל לאחר הפעולה החריגה בשבוע שעבר עם חיסול רמטכ"ל חיזבאללה בדאחייה בביירות.

גורמים בבית הלבן אומרים ל-i24NEWS: "תומכים במאמצים לפרק את חיזבאללה וגורמים לא מדינתיים אחרים מנשקם. הפעולות האלה הן קריטיות להבטחת שלום ויציבות בלבנון וברחבי האזור". כמו כן, מוסיפים אותם גורמים מסר ברור לממשלת לבנון בזו השפה: "על הצבא הלבנוני ליישם כעת במלואה את התוכנית על פי הסכם הפסקת האש".

הדברים ברורים ובישראל מתכוונים להמשיך בתקיפות ככל שידרשו, כאשר האפשרות של מערכה נותרת על השולחן לעת עתה, במקביל למאמצים המדיניים שלא מניבים פירות לעת עתה.