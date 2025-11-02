הלוחמים משדה תימן מגיבים לראשונה: "יש אמת אחת"

לוחמי כוח מאה, הנאשמים בפרשת ההתעללות במחנה שדה תימן, מגיבים לראשונה לפרישת הפצ"רית והחקירה: "עשיתם לנו משפט שדה מול המצלמות, אנחנו לא נשתוק. נמשיך להילחם על הצדק. אנחנו ננצח כי יש רק אמת אחת".

הלוחמים קיימו מסיבת עיתונאים יחד עם עורכי דינם ובני משפחותיהם בפתח בית המשפט העליון הירושלים. א', אחד מלוחמי כוח מאה, אמר : "אני עומד כאן היום כי נמאס לי לשתוק. לא ביקשתי תהילה, רק צדק. בשבעה באוקטובר יצאנו להילחם, עזבנו משפחה וילדים כדי להגן על המדינה. מאז אותו יום יש עשרות לוחמים שעדיין נלחמים על הצדק, לא בשדה הקרב אלא בבתי המשפט".

"עשרות לוחמים שזקוקים לגב של ממשלת ישראל, לוחמים שהגנו על הבית. במקום חיבוק קיבלנו האשמות, במקום תודה קיבלנו שתיקה, לא נתתם לנו להגיב ולהסביר, עשיתם לנו משפט שדה מול המצלמות, אנחנו לא נשתוק. נמשיך להילחם על הצדק בשבילנו, בשביל חברינו, בשביל כל הלוחמים שיצאו להגן על הבית".

"אנחנו לא מבקשים רחמים או מחילה, רק צדק. נסיתם לשבור אותנו אבל שכחתם דבר אחד - אנחנו כוח מאה. מאחורי הניצחון עומדים לוחמים אמיתיים. תודה לעורכי הדין שלוחמים עימנו, סליחה מבני המשפחות שלנו על הסבל שהם עוברים, אנחנו ננצח כי יש רק אמת אחת", אמר א'.

הילה, אישתו של אחד הלוחמים: "מערכת שלמה - פצ"רית, יועמ"שית, פרקליטות, חוקרים, דוברים, כולם ידעו שאין תיק, אין ראיות, אין צדק, רק אינטרסים אישיים ורק רצון למצוא אשמים במקום להתמודד עם האמת. במקום לחפש צדק הם חיפשו אשמים ואת מי הכי קל להפיל? את הלוחמים. הפצ"רית, מי שאמורה לייצג את החוק והמוסר, הובילה הליך מגמתי מבוסס על גרסה אחת, חלקית, שנועדה להגן על עצמה. מדובר כאן במבחן מוסרי למדינה שלמה. הצדק ייעשה, בקרוב תהיה רעידת אדמה נוספת".

עו"ד עדי קידר אמר: "המעט שנותר לנו כמדינה ולמערכת המשפט היא לבטל את המשפט לאלתר ולהעמיד לדין את מי שכן יש ראיות נגדו ושהיה שותף ונתן יד או העלים עין ממה שהתרחש בדרמה הזו. חלק מהעיתונאים וכלי התקשורת ממשיכים לתת יש להסתה המכוערת כנגד הלוחמים וממשיכים כך לחזק את הקו הבוגדני אותו היתוו המדליפים. הגיע הזמן שגם אתם תעשו חשבון נפש ויפה שעה אחת קודם".

עו"ד משה פולסקי הוסיף: "הכלי החשוב ביותר לפרקליט הוא שיקול דעת, קל וחומר כשמדובר בראש מערכת האכיפה הצבאית. כל ההתנהלות בפרשה מוכיחה כי לא היה כאן שיקול דעת ולכן היא אינה יכולה לנהל את ההליך. אין כל דבר להמשיך לנהל את ההליך בצורה הוגנת ויש לשקול מחדש את כל ההליך".

עו"ד נתי רום אמר: "לא יתכן שנותנים זמן לפצ"רית ולכל הדרגים הגבוהים שחשודים בפרשת השחיתות אולי מהחמורות של המדינה, כרגע נמצאים לא במעצר ויש להם כל הזמן לשיבוש. אנו דורשים - כמו שידעו לעצור את הלוחמים האלה בצורה אגרסיבית באור יום ולבצע פיגוע תדמיתי נגד מדינת ישראל תוך סיכון ביטחון המדינה, כך צריך לדעת ברגע זה לתפוס את הטלפונים של הבכירים ולעשות ניקוי אורוות יסודי ולא לאפשר להם לבנות גרסה ולשבש. אנו דורשים גם את ביטולו של כתב האישום".

עו"ד מנשה יאדו מארגון חוננו: "הגשנו תביעה נגד גיא פלג וערוץ 12. פלג שיקר את הציבור ואמר שבסרטון רואים עבירה של אונס, איך אמרת דבר כזה? לאנשים האלה נעשה עוול שאין לו שיעור. הגענו לרגע של סגירת מעגל, לסגירת התיק הפלילי, להכנסת הפצ"רית כנתבעת באופן אישי בתביעה האזרחית, ואני מקווה - שתביא לכמה תיקוני יסוד וטיהור אורוות".

עו"ד אפרים דמרי מסר: "תוך שלוש שעות מאז שתתחיל החקירה של הפצ"רית יחקרו ויעצרו גורמים בכירים שאינם קושרים לצה"ל כיוון שמדובר בשיבוש הליכי חקירה ושקרים לבית המשפט העליון. דוברת הפרקליטות הצבאית הודתה בהדלפת הסרטון. ביום העצמאות הקרוב הלוחמים כאן ידליקו משואה על גבורתם מול הפרקליטות והגורמים שרדפו אחריהם, חיי הלוחמים ובני משפחותיהם נהרסו, כל מי שידו הייתה במעל ופגע בלוחמים יהיה מאחורי סורג ובריח".