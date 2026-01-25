טרם דיון הקבינט: בחמאס טענו - "מסרנו למתווכות את כל המידע על מיקומו של רן גואילי"

דובר חמאס החדש, אבו עוביידה, מסר הערב (ראשון) הצהרה בה טען כי "העברנו למתווכות את כל המידע והפרטים שיש לנו לגבי מיקום גופתו של רן גואילי". בנוסף, אמר כי ה"אויב" מחפש אחריו כעת במקום מסוים שסיפק חמאס למתווכות.

נציין כי הערב הקבינט צפוי להיפגש לדון בנושא פתיחת מעבר רפיח לפני שחרורו של גואילי, בניגוד להסכם, זאת ברקע לחצים גדולים על ישראל.

מוקדם יותר היום, הוריו של רן, טלי ואיציק, פנו לחברי הקבינט לקראת הדיון, וביקשו: "אל תיכנעו לטרור חמאס! המעבר לשלב ב' כולל בראש ובראשונה את השבת כל החטופים. החמאס עדיין מחזיק ברני שלנו בן ערובה. החמאס לא התפרק מנשקו ומדינת ישראל לא יכולה להמשיך בפתיחת מעבר רפיח כשהחמאס מתעתע בכולם".

"אנא מכם", הוסיפו, "אנו פונים אליכם כאמא ואבא וכאזרחי מדינת ישראל, שביטחונה ובטחון אזרחיה עמדו לנגד עיניו של רני כשעלה על מדים ויצא להציל חיים בבוקר הנורא ההוא: אל תשכחו אותו, אל תדלגו מעליו, אל תשאירו אותו מאחור ואל תסכימו לפתיחת מעבר רפיח לפני שרני בבית. לישראל אסור לשכוח את גיבוריה, חייבים קודם כל להחזיר את רני".

הקבינט יתכנס ברקע דבריו של עלי שעת, ראש הוועדה הלאומית לניהול עזה "ממשלת הטכנוקרטים" הפלסטינית, שאמר ביום חמישי האחרון כי מעבר רפיח בין עזה למצרים ייפתח בשבוע הבא בשני הכיוונים. בעקבות זאת, גורם במערכת הביטחון אמר ל-i24NEWS כי "לא מכירים בשלב זה הנחייה לפתוח את מעבר רפיח, מדובר בהחלטה שצריך לקבל הדרג המדיני".

כמו כן, בישראל הצהירו בעבר כי פתיחת מעבר רפיח תתרחש רק לאחר שגופתו של רן גואילי, החלל החטוף האחרון ברצועה, יושב לקבורה בישראל. חתנו של הנשיא טראמפ, ג'ארד קושנר, בנוסף כי מי שיפעל לפירוז הרצועה - אלו חברי הוועדה הטכנוקרטית "שיעבדו עם חמאס בנושא זה, כדי להבטיח שהעקרונות שהוסכמו במסמך לשלב הבא ייושמו במלואם".