תיעוד: תושבי הפזורה הבדואית נעצרו לאחר שתכננו פיגוע בבאר שבע

כוחות הביטחון סיכלו פיגוע גדול בתחנה המרכזית בבאר שבע שתכננו ארבעה תושבי הפזורה הבדואית בנגב. ראש דסק הפלילים של i24NEWS, לי עייש, פרסמה הערב (שלישי) במהדורה המרכזית תיעוד מרגע המעצר של חברי החוליה, ואת תמלילי החקירה של הנאשם המרכזי בתכנון הפיגוע.

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במהלך החקירה, הנאשם המרכזי נשאל מה הוא חשב לבצע. הנאשם ענה כי הוא תכנן לדקור מספר גדול של אנשים בתחנה המרכזית בבאר שבע: "יש שם הרבה חיילים". הנאשם אמר בחקירה כי בנוסף תוכנן ירי לעבר תחנת המשטרה בשגב שלום.

כמו כן הנאשם המרכזי אמר בחקירה כי רצה להקים מסגרת טרור שתגיע לסדר גודל של גדוד: "רציתי גם להקים גדוד שבזמן פלישה נפעל נגד היהודים, אם יקרה משהו באזור שלנו". כשנשאל מהי מטרת הגדוד, הנאשם השיב: "תגובה למשטרה להריסת בתים". תשובתו של הנאשם התייחסה למדיניות האכיפה של השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר בפזורה הבדואית בנגב.

החקירה העלתה גם כי חברי החוליה יצאו לטורקיה כדי להתאמן לקראת הוצאת הפיגוע לפועל. בחיפוש בטלפונים של חברי החוליה אותרו תמונות של בן גביר ושל רה"מ בנימין נתניהו, בכוחות הביטחון חושדים כי הם תכננו לפעול גם לחיסולם.