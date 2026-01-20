בעקבות חשיפת i24NEWS: בוטל מינוי לתפקיד בכיר במשטרה לאדם שקרא לדקור את משתתפי מצעד הגאווה

גיוסו של רחמים חוגי, המועמד המוביל לראש מנהלת גיוס חרדים במשטרה, בוטל היום (שלישי) לאחר הפרסום ב-i24NEWS. סערה התעוררה לאחר החשיפה כי מינויו של חוגי למשטרה אושר - וכי הוא יקבל דרגות קצין בכיר, בעוד שהוא בעל עבר פלילי רב ואף הורשע בהסתה לרצח להט"ב במצעד הגאווה שבו נרצחה שירה בנקי ז"ל ב-2015.

אחרי הפרסום אמש של כתבנו לענייני משטרה משה שטיינמץ ב"מהדורה המרכזית", המפכ"ל דני לוי הורה לראש אגף משאבי אנוש ניצב אלונה שושן לבטל את הגיוס - לאחר שכבר אושר על ידי המפכ"ל וסגל הפיקוד הבכיר.

כפי שפורסם, חוגי, אזרח עובד צה''ל, נבחר לתפקיד ראש מינהלת גיוס חרדים למשטרה בדרגת סגן ניצב, אף שיש לו "רישום פלילי רב מאוד בנושא עבירות תקיפה, היזק לרכוש, סדר ציבורי ועבירות ממניע גזעני". חוגי אף נעצר במצעד הגאווה ב-2015 לאחר שקרא "לדקור את כל משתתפי המצעד".

יש לציין כי לאחר אישור המפכ"ל והספ"כ אמור היה המינוי לעבור לבחינה של מחלקת משמעת ומחלקת ביטחון מידע.

מהאגודה למען הלהט"ב נמסר שקיבלה הודעה רשמית מלשכת המפכ"ל שמינויו של חוגי בוטל לאלתר. יו"ר האגודה, נמרוד גורנשטיין, הוסיף: "זהו רגע דרמטי וחשוב. הקשר הישיר והעקבי של האגודה עם הנהגת המשטרה הוביל לביטול מינוי חמור ובלתי מתקבל על הדעת, מינוי של אדם שקרא לאלימות ולרצח נגד קהילת הלהט"ב".

"לא מדובר בסוגיה להט"בית בלבד", הוסיף גורנשטיין, "ובהתנגדותה למינוי האגודה מדברת בשמם של כל מי שמגנה גזענות, שנאה והסתה. זהו הישג ברור של מאבק אזרחי נחוש על כך שהמשטרה תעבוד לטובת אזרחיה. הקהילה הגאה תמשיך לעמוד על המשמר בנושא ולפעול מול המשטרה כדי להזכיר לה שאנשים בעלי עבר גזעני ואלים מקומם מחוץ לשורות הארגון".