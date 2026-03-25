פרסום ראשון: פיגוע קשה נמנע ברגע האחרון בשגרירות ישראלית

פיגוע טרור קשה נמנע בשגרירות ישראלית בתחילת המלחמה, כך פרסם הערב (רביעי) כתבנו בכנסת עמיאל ירחי ב"מהדורה המרכזית" עם מירי מיכאלי.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

ל-i24NEWS נודע כי חוליה איראנית זוהתה בתחילת המלחמה, כשהיא בדרכה לפגע בשגרירות ישראלית. הישראלים חולצו בזמן אמת והאסון נמנע ברגע האחרון.

i24NEWS

מוקדם יותר השבוע, פורסם לראשונה ב-i24NEWS כי בדיון חסוי שנערך במשרד החוץ, בהשתתפות השר גדעון סער ומספר חברים מוועדת החוץ והביטחון חשף מנכ"ל המשרד כי האיראנים החלו לנסות לפגוע באופן קונקרטי בשגרירויות ישראל בעולם.

המנכ"ל, עורך הדין עדן בר טל, אמר כי "הפעילות העוינת נגד השגרירויות עלתה מאוד לא רק ברמת האיום - אלא גם בניסיון פגיעה קונקרטיים בהם". בשטח זוהו רחפנים שנשלחו לעבר השגרירויות, הוסיף. שר החוץ סער אמר במהלך הדיון: "בכל העולם המערבי מבינים שהמשטר הוא סכנה".