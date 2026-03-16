השר כ"ץ: התחלנו בתמרון קרקעי בלבנון, נהרוס תשתיות טרור סמוכות לגבול - כמו ברפיח"

שר הביטחון ישראל כ"ץ קיים היום (שני) הערכת מצב, במהלכה התייחס למצב בצפון. "צה"ל החל בתמרון קרקעי בלבנון כדי להסיר איומים ולהגן על תושבי הגליל והצפון", אמר, "מאות אלפי תושבי דרום לבנון השיעים שהתפנו ומתפנים מבתיהם - לא יחזרו לבתיהם דרומית למרחב הליטני עד שלא יובטח שלומם של תושבי הצפון".

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

הוא הוסיף: "ראש הממשלה בנימין נתניהו ואני הנחינו את צה"ל להרוס את תשתיות הטרור בכפרי המגע סמוכי הגבול בלבנון - בדיוק כפי שהדבר נעשה מול החמאס ברפיח, בית חאנון ומנהרות הטרור בעזה".

כזכור, אתמול דיווחנו כי למרות ההצהרות הלוחמניות מצד ההנהגה הישראלית בימים האחרונים והתקיפות העוצמתיות בדאחייה ובדרום לבנון, בירושלים נערכים גם לאפשרות של הסדר מדיני עם לבנון. על פי גורמים המעורים בפרטים, ישראל לא רק שאינה שוללת מהלך כזה - אלא אף בוחנת אותו ברצינות. בתוך כך, שני גורמים ישראלים אמרו לרויטרס כי ישראל ולבנון צפויות לשוחח בימים הקרובים.