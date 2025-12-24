המשבר כבר מאחור? שר הביטחון אישר את המינויים של מפקדי חיל האוויר והים

שר הביטחון ישראל כ"ץ אישר היום (רביעי) את המינויים של תת-אלוף עומר טישלר למפקד חיל האוויר ושל אלוף אייל הראל למפקד חיל הים.

השר ציין כי ההחלטה התקבלה לאחר שמבקר מערכת הביטחון, תא"ל (מיל') וולנסקי השלים "בדיקה מקיפה ויסודית בעניינו של תת-אלוף טישלר בהקשר לאירועי ה-7 באוקטובר, וגם מעבר לתחקירים שבוצעו ופורסמו עד כה".

בנוסף, מבקר מערכת הביטחון לא מצא ליקויים מערכתיים או אישיים הקשורים לאייל הראל, מפקד חיל הים הבא, שיכולים להשלים על מועמדותו לתפקיד זה.

המשבר בין השניים טרם נפתר במלואו, כאשר ישנה עדיין מחלוקת גדולה על תפקיד נספח צה"ל בוושינגטון, שהשר כ"ץ מייעד אליו את מזכירו הצבאי על אף התנגדות זמיר. נוסף לתפקיד זה, גם המזכיר הצבאי של ראש הממשלה נותר לאחר מינויו של גופמן לראש המוסד והמזכיר הצבאי של שר הביטחון.

שר הביטחון כ"ץ אמר לאחר אישור המינוי כי "מדובר בשני קצינים מצטיינים שיוסיפו לעוצמתו של צה"ל באוויר ובים. חלטתי לאשר את המינויים ואני מאחל להם הצלחה רבה בתפקידיהם ומדגיש את חשיבות חיזוק צה"ל וזרועותיו על מנת להבטיח את ביטחון מדינת ישראל מול האתגרים הביטחוניים הניצבים בפניה".

השר ציין כי כעת נותר להשלים את תחקיר "חומת יריחו" על ידי הצוות שמינה הרמטכ"ל זמיר, ובמעורבות מלאה של מבקר מערכת הביטחון - "כבסיס לקבלת ההחלטות לגבי מינויים עתידיים והפקת לקחים מערכתיים ביחס לבניית כוחו ויכולותיו של צה"ל".