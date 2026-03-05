שר הביטחון ישראל כ״ץ התראיין היום (חמישי) ל״מהדורה המרכזית״ ב-i24NEWS. מדובר בראיון הראשון של השר מאז התחיל מבצע ״שאגת הארי״ באיראן.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ של i24NEWS <<<

כ"ץ התייחס לסיבות שהובילו למתקפה: "ההחלטות התקבלו בהובלת ראש הממשלה עוד בסוף השנה שעברה, כאשר הבנו שכל עוד חמינאי יעמוד בראש איראן - היא תנסה לחזור לדרך של השמדת ישראל. לכן, ההחלטה שהתקבלה הייתה לסכל את חמינאי. אבל ההערכה הייתה שזה יקרה באמצע השנה הקרובה".

"ואז פרצו המהומות בתוך איראן. וזה שינה את המצב בשני ממדים: מצד אחד ראיתי שיש כאן אפשרות להביא לשינוי המשטר באיראן בגלל הרצון של האנשים. מצד שני זה הגביר את הסכנה בתקיפת מנע, והחלטנו להקדים לפברואר את הדבר".

"וכאן ראש הממשלה עשה דבר שאני לא מכיר הרבה מנהיגים בעולם - אולי אף אחד - שיכול לעשות: ליצור שותפות עם נשיא ארה"ב. אנשים אומרים אומרים: זה השפיע על זה, זה השפיע על זה - אבל הם החליטו ביחד", אמר כ"ץ.

על חזרה לשגרה בישראל וצפי לירידה בשיגורים אמר כ"ץ כי "גורמי הביטחון יחד עם ראש הממשלה החליטו לפתוח את המשק במידה מסוימת".

כשנשאל האם הוא יכול להתחייב בפני אזרחי מדינת ישראל שלא יהיה סבב נוסף עם איראן - השיב כ"ץ: "לעולם לא מתחייבים התחייבויות כאלה. יודעים מה עושים ומה זה נותן, ואף פעם אדם אחראי לא יבוא עכשיו להתחייב לסבבים היפותטיים ותיאורטיים".

"אני מניח שבבוא הזמן תהיה קריאה לאיראנים לצאת לרחובות", אמר, "בסופו של דבר העם האיראני צריך להגיד את דברו. ישראל לא באה להגיד מי יהיה המנהיג הבא של איראן - אנחנו יודעים מה אסור שיהיה - אסור מהשטר הזה ימנה אנשים שרוצים להמשיך את התוכנית להשמדת ישראל".

על משפט נתניהו: "גם אני היום אומר, כשר ביטחון, תפסיקו את המשפט שלו. אני אומר כמו טראמפ, שאני יודע במה הוא היה עסוק ולא יכולנו לדבר על זה. וטראמפ גם ידע. בכלל, כל הדבר הזה נראה כזוטות. עכשיו, כשאני מעמיד את הזוטות מול הצורך שלו להנהיג את המדינה ולהביא ביטחון, אני חושב... לא סתם טראמפ פנה לנשיא, כי זו הסמכות הפורמלית. תאפשר חנינה, תפסיק את הדבר. בסוף אזרחי ישראל, מה אכפת להם?".

השר כ"ץ התייחס לסיום המערכה: "אנחנו יוצרים את התנאים לעם האיראני ואני מקווה שהוא ייקח את ההזדמנות הזאת ויעיף את השלטון הרצחני הזה ויבנה שם מדינה. אין לנו שום מגבלה. נמשיך כל עוד נחשוב שאנחנו צריכים להמשיך, ולא נעצור משום סיבה אחרת".

על חיסול אפשרי של מזכ״ל חיזבאללה, נעים קאסם, אמר שר הביטחון כי "אם הוא יהיה על הכוונת - הוא יחוסל".

"עכשיו אנחנו פועלים בעוצמה, זה לא מה שהיה פעם. כלומר, אם תהיה הזדמנות לחסל אותו זה יקרה. אנחנו מכאיבים להם בצורה מאוד קשה. הלחץ האיראני עליהם היה כבד עד שאותו נעים קאסם אמר ׳תפעלו׳ - ועל זה הוא חייב לשלם את המחיר".

על האפשרות לנורמליזציה עם לבנון: "אי אפשר לעשות נורמליזציה כל עוד החיזבאללה חמוש, הוא הארגון הכי חזק בלבנון. ויש תהליכים שקרו, החלטות של הממשלה, ועכשיו היא צריכה ליישם את המדיניות, לפרוק אותו מנשקו. אם זה יקרה, אז אין שום סיבה שלבנון וישראל לא ביחסים טובים".

צפו בריאיון המלא בראש העמוד