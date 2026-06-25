צה"ל חיסל ברצועה מפקד ממערך הייצור של הג'יהאד הפלסטיני

הותר לפרסום: רס"ר במיל' באסל סויד נהרג בתאונה מבצעית בדרום לבנון • משמרות המהפכה הודיעו: מעבר בטוח במצר הורמוז אפשרי רק במסלולים שאיראן הכריזה עליהם • עדכונים שוטפים

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תקיפה בצפון רצועת עזה, ארכיון
תקיפה בצפון רצועת עזה, ארכיוןג'מאל עוואד / פלאש 90

צה"ל חיסל היום (חמישי) ברצועת עזה את המחבל אדם מחמד אבראהים אבו חדאיד, מפקד ממערך הייצור של הג'יהאד הפלסטיני. הותר לפרסום: רס"ר במיל' באסל סויד נהרג בתאונה מבצעית בדרום לבנון. משמרות המהפכה הודיעו: מעבר בטוח במצר הורמוז אפשרי רק במסלולים שאיראן הכריזה עליהם.

דיווחים בלבנון: תקיפת כטב"ם ישראלית על כפר תבנית שבנבטיה, דרום המדינה

צה"ל חיסל ברצועה את המחבל אדם מחמד אבראהים אבו חדאיד, מפקד במערך הייצור של הג'יהאד הפלסטיני

הותר לפרסום: רס"ר במיל' באסל סויד נהרג בתאונה מבצעית בדרום לבנון

משמרות המהפכה הודיעו: מעבר בטוח במצר הורמוז אפשרי רק במסלולים שאיראן הכריזה עליהם. עוד הזהירו, כי ייעשה שימוש בכוח נגד כלי שיט מפרים

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