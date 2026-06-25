צה"ל חיסל היום (חמישי) ברצועת עזה את המחבל אדם מחמד אבראהים אבו חדאיד, מפקד ממערך הייצור של הג'יהאד הפלסטיני. הותר לפרסום: רס"ר במיל' באסל סויד נהרג בתאונה מבצעית בדרום לבנון. משמרות המהפכה הודיעו: מעבר בטוח במצר הורמוז אפשרי רק במסלולים שאיראן הכריזה עליהם.

דיווחים בלבנון: תקיפת כטב"ם ישראלית על כפר תבנית שבנבטיה, דרום המדינה צה"ל חיסל ברצועה את המחבל אדם מחמד אבראהים אבו חדאיד, מפקד במערך הייצור של הג'יהאד הפלסטיני הותר לפרסום: רס"ר במיל' באסל סויד נהרג בתאונה מבצעית בדרום לבנון משמרות המהפכה הודיעו: מעבר בטוח במצר הורמוז אפשרי רק במסלולים שאיראן הכריזה עליהם. עוד הזהירו, כי ייעשה שימוש בכוח נגד כלי שיט מפרים